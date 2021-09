Tale of the nine tailed 2: actores confirmados, ausentes y todo sobre la segunda temporada

Luego de que el drama coreano Tale of the nine tailed, que cuenta la historia de los hermanos zorros, cautivara a los seguidores en octubre de 2020, la cadena televisiva tvN confirmó una segunda y tercera temporada para el 2022.

Lee Dong Wook y Jo Bo Ah en Tale of the nine tailed. Foto: tvN

El director de Tale of the nine tailed, Kang Shing Hyo, se mantendrá a cargo de las futuras temporadas, por lo que los fans manifestaron sus expectativas por el regreso de Lee Dong Wook y Kim Bum.

Fans reaccionan al anuncio de la segunda temporada de Tale of the nine tailed. Foto: captura

Cuándo se estrena Tale of the nine tailed 2

La historia de fantasía y romance continuará oficialmente en una segunda y tercera temporada; el primer semestre del 2022 es un periodo tentativo para la fecha de estreno.

Cuántos capítulos tendrá Tale of the nine tailed 2

El K-drama contará con 16 capítulos para su segunda y tercera temporada, por lo que se espera que el argumento trate sobre el pasado de los personajes míticos.

Lee Dong Wook en Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Qué actores no estarán en la temporada 2

Un anuncio que conmocionó a los seguidores fue la ausencia de la actriz Jo Bo Ah, quien interpretó a Nam Ji Ah, personaje principal e interés amoroso de Lee Yeon, para la próxima temporada. Se desconoce el motivo de este cambio; sin embargo, el equipo de producción ya se encuentra en la búsqueda de una nueva actriz protagonista.

Jo Bo Ah en Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Actores confirmados para Tale of the nine tailed 2

Lee Dong Wook, Kim Bum y otros actores del K-drama seguirán formando parte del elenco. Estos se reunirán con el director para coordinar las grabaciones de la próxima temporada, la cual está prevista para salir al aire en el 2022.

Lee Dong Wook y Kim Bum para The tale of the nine tailed. Foto: tvN

Dónde ver la temporada 1 de Tale of the nine tailed

Este K-drama se emitió en la cadena de televisión tvN en Corea; sin embargo, aquí puedes verlo gratis en el sitio web oficial VIKI.

Puedes ver Tailed of the nine tailed en Viki. Foto: captura

¿De qué trata Tale of the nine tailed?

Tale of the nine tailed ha sido uno de los mayores éxitos de la cadena de televisión tvN. Cuenta la intrigante historia de Lee Yeon, un zorro de nueve colas (gumiho), que busca a la reencarnación de su amada en distintas personas. Conoce a Nam Ji Ah, una presentadora de un programa sobre mitos urbanos y no podrán evitar enamorarse el uno del otro, mientras luchan con las amenazas de distintos entes malignos.

Jo Bo Ah y Lee Dong Wook, pareja principal de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Qué personajes veremos en Tale of the nine tailed 2

Para su segunda temporada, La historia del de nueve colas tiene previsto mostrar el pasado colonial de la era japonesa, mientras que la tercera entrega abarcará el período de la dinastía Joseon. De esta manera, se espera la aparición de más personajes mitológicos, como espíritus de la montaña, pero también históricos como reyes y emperadores.

Tráiler de Tale of the nine tailed 2

Aunque todavía no hay un tráiler oficial de la segunda temporada, te mostramos lo que fue el inicio de esta gran historia de fantasía y romance.