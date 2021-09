BTS Permission to dance on stage 2021: cuándo inicia la preventa y cómo comprar entradas

Los miembros de BTS confirmaron su primer concierto presencial luego de dos años, debido a la paralización de conciertos y festivales alrededor del mundo por la COVID-19. Los idols comentaron a ARMY la asistencia del público en los cuatro conciertos que tienen planificados, mediante un vídeo a través de la plataforma Weverse.

Qué es Permission to dance on stage 2021

Big Hit Music comunicó el 27 de septiembre una serie de conciertos en vivo de Permission to dance on stage 2021 que significarán el regreso de los Bangtan a los escenarios con público asistente. Este anuncio llega luego de la confirmación del concierto virtual del mismo nombre que tiene como fecha el próximo 24 de octubre.

BTS regresa a los escenarios en concierto presencial. Foto: BIGHIT

Cuándo será el Permission to dance on stage 2021 de BTS

El primer concierto presencial del grupo kpop se llevará a cabo el 27 y el 28 de noviembre, y el 1 y 2 de diciembre . El último concierto de los Bangtan fue el 29 de octubre de 2019 con el cierre de su gira BTS world tour Love yourself: speak yourself - the final, que se realizó en Seúl.

BTS en el último concierto de la gira Map of the soul, 2019. Foto: BIGHIT

Dónde será Permission to dance on stage 2021 de BTS

El primer concierto presencial de BTS será llevado a cabo en el estadio SoFi de Los Ángeles , el cual tiene la capacidad para 70.000 personas con un aforo que puede ser ampliado hasta los 100.000 asientos.

BTS dará conciertos en el Estadio SoFi de Los Ángeles. Foto: SoFi Stadium

Fechas de preventa de Permission to dance on stage 2021

La preventa para el concierto contará con cuatro fases para adquirir las entradas.

Preventa para compradores VIP y General de la gira cancelada MOTS Norteamérica

Fecha de entradas VIP: 5 de octubre desde las 3.00 p. m. (hora del Pacífico)

Fecha de entradas generales: 6 de octubre desde las 3.00 p. m. (hora del Pacífico).

Preventa para el BTS Global fanclub ARMY membership (Membresía Weverse)

Fecha de preventa: 7 de octubre desde las 3.00 p. m. (hora del Pacífico).

Preventa Fan verificado de Ticketmaster (previo registro en la plataforma)

Fecha de preventa: 8 de octubre desde las 3.00 p. m. (hora del Pacífico).

Venta al público general (sujeto a disponibilidad de tickets)

Fecha de venta general: 9 de octubre desde las 3.00 p. m. (hora del Pacífico).

Precios del concierto de BTS

Ticketmaster es el sitio oficial para la preventa de entradas del concierto Permission to dance on stage 2021; esta comenzará el 5 de octubre y a partir de esa fecha se conocerán los precios oficiales de las entradas.

Además, los fans que compraron tickets de la gira Map of the soul tour (2020), que fue cancelado, podrán acceder a la preventa en dos modalidades.

Preventa entradas VIP: habilitados para aquellos que hayan comprado paquete GOLD o SILVER soundcheck de cualquiera de los conciertos MOTS en Norteamérica.

habilitados para aquellos que hayan comprado paquete GOLD o SILVER soundcheck de cualquiera de los conciertos MOTS en Norteamérica. Preventa entradas generales: habilitados para quienes hayan comprado boleto no VIP para los conciertos MOTS en Norteamérica en el 2020.

En ambos casos, los fans serán notificados vía correo electrónico con la información de su fecha de preventa y un código único de compra.

Cómo inscribirse

Si deseas adquirir tu entrada con los beneficios de la membresía BTS Global fanclub ARMY, primero deberás estar inscrito en la aplicación Weverse y luego registrarte en Ticketmaster.

Puedes unirte aquí a la membresía ARMY en Weverse Shop.

De no tener una membresía ARMY, podrás acceder a la preventa mediante la venta general de fan verificado de Ticketmaster.

Puedes acceder aquí a la preventa general.

Debes tener en cuenta que Ticketmaster comunicó que la modalidad de fan verificado no asegura que todos obtendrán una entrada.

BTS: teaser de Permission to dance on stage

Así confirmaron el primer concierto presencial de BTS, a través de la aplicación Weverse. RM explicó que el evento se realizará en LA, mientras que Jungkook manifestó estar feliz de poder compartir la noticia a ARMY.

Mira aquí el anuncio completo.