Youngbin de SF9 y las vacunas: qué pasó y por qué se disculpó el idol K-pop

El 28 de septiembre, Kim Youngbin de SF9 fue criticado tras sus declaraciones sobre las vacunas contra la COVID-19. El idol K-pop contó en una transmisión de VLive que todavía no se había inmunizado contra el virus por varias razones. Aunque algunos internautas tomaron sus palabras para acusarlo de ser antivacunas, el idol aclaró su posición en su fancafe y pidió disculpas.

¿Qué dijo Youngbin sobre las vacunas?

Esto ocurrió en la transmisión de BIN US, live streams para fans de SF9 que realiza Youngbin. En medio de la interacción con sus admiradores comentó que aún no estaba vacunado.

Según explica Top Star News, el idol señaló que tenía algunas dudas sobre la vacuna contra la COVID-19 por temor a los efectos secundarios y por las experiencias de sus familiares. “Creo que aunque no me vacune, no me enfermaré de COVID-19″, comentó.

“Hay personas alrededor mío que ya se han vacunado, pero también hay personas que se han contagiado a pesar de estar vacunados. Eso me preocupa”, señaló según el medio.

Tras las críticas, los fans de Youngbin que vieron la transmisión en su totalidad señalaron que el fragmento viralizado omitía datos importantes y que era injusto apuntar al idol como antivacunas.

Según una usuaria, Kim dijo que había intentado agendar una cita para recibir su dosis, pero que hasta la fecha no tuvo éxito por la demanda y falta de stock.

La internauta agregó que, durante la transmisión, fans informaron al cantante las ventajas de la vacuna contra la COVID-19 y que no debía preocuparse por el dolor en el brazo. Youngbin también había preguntado si ya se podían agendar nuevas citas, porque el feriado nacional coreano ya pasó.

“Youngbin añadió que cuando los miembros se vacunen, él también lo hará (...) Esto muestra que no es antivacunas, sino que estaba desinformado y expresó sus dudas personales con sus fans”, señaló la usuaria @wydchani.

Youngbin y lo que dijo sobre la vacuna contra la COVID-19. Foto: Twitter

Youngbin se disculpa con sus fans

Tras la polémica, el líder de SF9 reafirmó en su fancafé que sí se inmunizará en cuanto tenga la cita programada. Asimismo, la transmisión original de VLive fue borrada de esa plataforma.

Traducción del comunicado de Youngbin

“Lamento mucho haber causado preocupación a mis seguidores con las declaraciones hechas sobre la vacuna. Reflexionaré profundamente y me disculpo por hacer comentarios precipitados en la transmisión que pudo haber visto mucha gente.

Nosotros también nos vacunaremos tan pronto como sea posible, corregiré las ideas equivocadas y prestaremos más atención a nuestras palabras y acciones en el futuro. Lo lamento mucho”