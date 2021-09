El juego del calamar: Lee Jung-jae, sus dramas, películas y personajes más populares

La serie de suspenso El juego del calamar de Netflix ha conquistado al mundo. Desde que comenzó a transmitirse se ha hecho conocido por la combinación perfecta de acción, suspenso y terror, algo que los usuarios del streaming han resaltado. En Perú, la serie coreana es la más vista en el streaming.

Sin embargo, la trama no es lo único que ha obtenido el interés de los fans de los K-dramas. Las habilidades de actuación del actor principal Lee Jung-jae, quien dio vida a Seong Gi-hun, también atraparon a la audiencia.

¿Quién es Lee Jung-jae?

Lee Jung-jae es el protagonista de El juego del calamar. Foto: Netflix/composición

El surcoreano de 48 años debutó como modelo antes de iniciar su carrera de actuación. Desde 1994 ha sido parte de clásicos k-dramas y películas como Assassination, New world, Chief of staff y más. En la mayoría de sus papeles se ha caracterizado por dar vida a personajes carismáticos y dramáticos, algo que no lo ha llevado a estar lejos de su interpretación en Squid game.

Su carrera tomó impulso cuando fue parte de la galardonada película An affair de E J-yong. Poco después, ganó el premio al mejor actor en los premios Blue Dragon Film Awards con la película The young man. Este reconocimiento lo ha obtenido en dos oportunidades más: en 1999 con City of the rising sun y en 2013 con The face reader.

Los dramas y películas más populares de Lee Jung-jae

Tras el éxito de El juego del calamar en Netflix, Lee Jung-Jae ha visto cómo su fama se ha incrementado a nivel mundial. Pero antes de esta serie, el actor ha sido parte de dramas como Chief of staff, temporada 1 y 2 (jTBC, 2019), Triple (MBC, 2009), Air city (MBC, 2007) y más.

En el caso de películas, el actor sorprendió a los espectadores con su cambio físico para Big match (2014) donde da vida a Choi Ik Ho, una estrella de artes marciales que deberá entrar en un videojuego para salvar a su hermano.

Lee Jung Jae como Choi Ik Ho en Big Match. Foto: composición/Next Entertainment World

Por lo pronto, y tras la fama de Squid game, el actor ha confirmado su participación en Hunt, donde no solo actuará, sino hará su debut como director. El drama nos lleva a conocer a Park Pyeong Ho y Kim Jeong Do, dos agentes estrella de la Agencia de Planificación de Seguridad Nacional. Ambos se enfrentarán a una gran verdad mientras persiguen al gerente general de la agencia de espionaje de Corea del Sur.