BTS Permission to dance on stage: concierto presencial en Estados Unidos confirmado

No solo será online, sino también junto a sus fans. Para sorpresa de ARMY, el popular grupo surcoreano BTS usó sus redes sociales para adetallar que tendrá su primer concierto presencial, el cual llevará por nombre Permission to dance on stage.

El evento se llevará a cabo en Los Ángeles, EE. UU., del 27 al 28 de noviembre y del 1 al 2 de diciembre del 2021. Este es el primer concierto en BTS en dos años desde 2019 BTS world tour Love yourself: speaky yourself the final, el cual se celebró en Seúl.

Mira el anuncio oficial de Permission to dance on stage

El anuncio se realizó a través de la aplicación WeVerse con el siguiente mensaje: “Hacer un concierto con una audiencia en medio de una pandemia no es fácil, pero después de buscar oportunidades para hacerlo, podremos actuar en los Estados Unidos luego de considerar las regulaciones de salud nacionales y regionales”.

Venta de entradas en cuatro fases para el BTS Permission to dance on stage

Preventa para compradores VIP y General de la gira cancelada MOTS Norteamérica

Fecha entradas VIP: 5 de octubre desde las 3.00 p. m. (hora del Pacífico)

Fecha entradas generales: 6 de octubre desde las 3 p. m. (hora del Pacífico)

Preventa para el BTS Global fanclub ARMY membership (Membresía Weverse)

Fecha de preventa: 7 de octubre desde las 3 pm (hora del Pacífico)

Preventa Fan verificado de Ticketmaster (previo registro en la plataforma)

Fecha de preventa: 8 de octubre desde las 3 pm (hora del Pacífico)

Venta al público general (sujeto a disponibilidad de tickets)

Fecha de venta general: 9 de octubre desde las 3 p. m. (hora del Pacífico)

Tener en cuenta que los usuarios solo pueden participar en una de en las preventas. En todos los casos, se les mandará un mail con su código.

¿Qué es el Ticket masteer en BTS Permission to dance on stage?

Como se ha dado a conocer, fanáticos que compraron tickets de la gira Map of the soul tour (2020) que fue cancelado, tendrán una cierta cantidad de beneficios. Ellos ingresarán a una preventa para dos tipos de ticket: