Netflix: todos los K-dramas que llegan en octubre al streaming

Netflix tiene preparado para sus usuarios de Latinoamérica amantes de los K-dramas numerosos ingresos a su catálogo en octubre del 2021, tras las sorpresas del segmento Korea Spotlight de TUDUM, donde se presentaron algunos adelantos de los próximos originales del servicio de streaming.

¿Cuáles serán las nuevas series coreanas añadidas a la plataforma en el décimo mes del año y cuáles serán sus fechas de lanzamiento respectivas? Conoce aquí las respuestas a estas interrogantes y algunas curiosidades de estas producciones.

Nevertheless / Aun así

Nevertheless será el primer K-drama que se estrene en Netflix de Latinoamérica en octubre del 2021. Finalizada dos meses atrás, esta serie protagonizada por Song Kang y Han So Hee retrata el torbellino de emociones en torno al romance de dos estudiantes de arte.

Fecha de estreno de Nevertheless en Netflix Latinoamérica : 7 de octubre

Tráiler de Nevertheless

Hometown cha-cha-cha / El amor es como el chachachá

Una semana antes de su final por tvN y Netflix en Estados Unidos y Asia, Hometown cha-cha-cha se suma al catálogo para la región latinoamericana. Este drama sigue el encuentro entre dos almas completamente distintas que van conociéndose, creciendo y enamorándose el uno del otro en un pueblo costero pintoresco: la dentista Yoon y el jefe ‘mil oficios’ del lugar, Hong.

Fecha de estreno de Hometown cha-cha-cha en Netflix Latinoamérica : 9 de octubre

Tráiler de Hometown cha-cha-cha

My name / Mi nombre

Tras interpretar a Na Bi en Nevertheless, Han So Hee regresa a los dramas encarnando en My name a una mujer del crimen que se infiltrará en la Policía para vengar la muerte de su padre.

Fecha de estreno de My name en Netflix Latinoamérica : 15 de octubre

Tráiler de My name

The king’s affection / El afecto del rey

Emisión en simultáneo con KBS2. El afecto del rey es un drama romántico histórico sobre una mujer que debe tomar la identidad de su hermano, el difunto príncipe heredero, y el maestro de este.

Fecha de estreno de The king’s affection en Netflix Latinoamérica : 22 de octubre

Tráiler de The king’s affection

Hospital playlist 2 / Pasillos del hospital

Segunda y probablemente última temporada de Hospital playlist, serie que cuenta la historia de cinco amigos médicos que se conocen desde sus días como universitarios.