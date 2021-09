Gong Yoo: The silent sea ya tiene fecha de estreno en Netflix

Si con un cameo en Squid game fue sensación, es seguro que Gong Yoo causará revuelo con su primer protagónico en K-dramas después de cuatro años. El actor que se tomó un descanso de las miniseries tras el boom de Goblin, vuelve con traje espacial en The silent sea.

Gong Yoo y Bae Doo Na lideran elenco de Mar de la tranquilidad. Foto: Netflix

La serie coreana original de Netflix se llama Mar de la tranquilidad y está situada en un contexto futurista. Un grupo de exploradores viaja a una base de investigación abandonada en la luna, “una misión vital entre los esfuerzos de la humanidad que pasa escasez de agua y recursos”.

En el evento de Netflix TUDUM, la compañía de streaming confirmó cuando se estrenará The silent sea. La esperada fecha de retorno de Gong Yoo a los K-dramas es diciembre del 2021.

Sobre The silent sea de Netflix

Gong Yoo (42) interpretará al capitán de exploración Han Yoon Jae. Su coestrella será la actriz Bae Doo Na como la astrobióloga Song Ji An. Ambos personajes entran en conflicto sobre las decisiones a tomar en la nave cuando el peligro acecha a su equipo.

A inicios del 2021, Netflix lanzó las primeras imágenes de la ambiciosa producción de thriller y ciencia ficción. El equipo detrás de los efectos especiales en la serie Kingdom también trabajará para asegurar la calidad visual de The silent sea.

The silent sea (también llamado Sea of silence). Foto: Netfix Corea

“El traje espacial es muy pesado. Recuerdo que al inicio sentía claustrofobia al colocarme el casco. Ahora nos hemos adaptado al traje que se siente ligero como una pluma”, comentó Bae Doo Na sobre su experiencia filmando Mar de la tranquilidad.

Próximos dramas coreanos en Netflix

Estos son los próximos estrenos originales de Netflix revelados en TUDUM este 25 de septiembre. En octubre llega el K-drama My name con Han So Hee.