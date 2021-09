Squid game superó a Lucifer y otras series coronándose en el TOP mundial de Netflix

Squid game ha cautivado a millones de personas desde su estreno en Netflix, el último 17 de septiembre. El juego del calamar ha logrado ser la primera serie original de Corea más popular en la plataforma de streaming, debido a la temática de juegos de supervivencia y el vínculo que se forman entre los personajes a lo largo de la historia.

Squid game: es la serie coreana más popular del momento. Foto: Netflix

Según Fixpatrol, un servicio de ranking de videos online, Squid game pasó a ocupar el primer lugar de popularidad en Netflix el 23 y 24 de septiembre, dejando a Otis’ secret counseling Center y Lucifer en segundo y tercer puesto, respectivamente. Mientras tanto, la serie coreana superó a Sex education y Clickbait en el top 10 de EE. UU.

El juego del calamar también ha batido récords al ser la primera serie coreana en superar en popularidad a programas estadounidenses, tal como es el caso de Sex education.

Squid game: supera a Sex education y Clickbait. Foto: Netflix

La aparición de Gong Yoo, Wi Ha Joon y el debut actoral de la modelo Jung Ho Yeon, ha conmocionado a los seguidores en las redes sociales, convirtiéndola así una de las series coreanas más exitosas, superando a Sweet home en tendencias en Netflix.

El juego del calamar ha despertado la curiosidad de los seguidores, quienes no esperaron en crear teorías y memes en cuanto al final de la serie y el destino del personaje principal.

Sobre Squid game

Dirigido por Hwang Do Hyeok (Collectors, The fortress y The granny), Squid game o El juego de calamar cuenta la historia de 456 personas con problemas económicos que buscan tener la oportunidad de ganar 40 millones de dólares, a través de juegos mortales para niños, y de esa manera poder saldar sus deudas.