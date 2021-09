Rosé y Jisoo llegaron a Francia: ¿cuándo asistirá BLACKPINK a Paris Fashion Week 2022?

Tras su celebrado paso por la MET Gala de Nueva York, Rosé asistirá a Paris Fashion Week (edición verano-primavera 2022), al igual que sus tres compañeras de BLACKPINK. En el desfile más prestigioso de la moda, que se celebra dos veces por año, cada una de las integrantes del cuarteto femenino K-pop representará a las casas de lujo francesas de las que son, de manera individual, musas e imagen global.

Si eres BLINK, no te puedes perder el evento desde Francia; por ello, aquí compartimos datos sobre la trasmisión para el público internacional, así como detalles del arribo de las integrantes de BLACKPINK a la Ciudad de la Luz.

Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé de BLACKPINK. Foto: YG

Rosé y Jisoo en París: fotos y videos en el aeropuerto

Tras un largo vuelo desde Incheon, Corea del Sur, Jisoo y Rosé arribaron al Aeropuerto de París-Charles de Gaulle (CDG) la mañana del sábado 25 de septiembre.

Las vocalistas principal de BLACKPINK fueron recibidas por una comitiva entusiasta de fans mientras en redes sociales se viralizó la frase de bienvenida: “Welcome to Paris, Jisoo and Rosé”.

Aquí, fotos y videos de las multifacéticas artistas durante su paso por el aeródromo francés.

Rosé en aeropuerto de París. Foto: Weibo

Jisoo en aeropuerto de París. Foto: Twitter

Jisoo es una artista coreana de 26 años. Foto: Twitter

Jisoo representará a Dior en la Semana de la Moda de París. Foto: @JKDphat

Rosé es una artista australiana de origen coreano. Foto: Twitter

Rosé actualmente tienen 24 años. Foto: Twitter

Jisoo en París. Foto: Twitter

Rosé es embajadora global de Yves Saint Laurent. Foto: Weibo

Jisoo rumbo a cumplir su agenda en París. Foto: Weibo

Jisoo en Instagram. Foto: Instagram

Jisoo en Instagram. Foto: Instagram

Rosé en París. Foto: Twitter

Video de Rosé

Video de Jisoo

Lisa y Jennie: ¿cuándo llegan a París?

Jennie y Lisa no viajaron con Rosé y Jisoo debido a sus agendas personales. En cuanto a la fecha de su llegada a París, dicha información no ha sido confirmada al público.

BLACKPINK: ¿qué casas de moda representan las idols?

Como se mencionó, las idols participarán en Paris Fashion Week representando a las casas de lujo para las que colaboran como embajadoras globales.

Jisoo por Dior.

Rosé por Yves Saint Laurent.

Lisa por Celine.

Jennie por Chanel.

Según un portavoz de Chanel Korea, Jennie Kim de BLACKPINK representa el público joven y elegante que la marca persigue. Foto: Chanel

¿Cuándo asistirá BLACKPINK a Paris Fashion Week?

Paris Fashion Week 2022 será celebrado durante la semana del 27 de septiembre al 5 de octubre del 2021 .

En cuanto a la presencia de las idols K-pop más famosas, debido a que cada una llegará como embajadora individual, se anticipa que su asistencia sea acorde con la programación de las casas de lujo en el desfile parisino.

Dicho ello, aquí revisa las fechas y horarios de las respectivas presentaciones de Dior, Channel, Yves Saint Laurent y Celine en La Semana de la Moda de París 2022.

Dior con Jisoo de BLACKPINK: 28 de septiembre a las 9:30 a. m.

YSL con Rosé de BLACKPINK: 28 de septiembre a las 3:00 p. m.)

Chanel con Jennie de BLACKPINK: 5 de octubre a las 5:30 a. m.

Celine con Lisa de BLACKPINK: fecha por confirmar