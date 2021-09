Squid game: Instagram de los actores de la serie El juego del calamar de Netflix

El juego del calamar se ha convertido rápidamente en tendencia y al día de hoy se está volviendo una de las producciones surcoreanas más vistas en la plataforma de Netflix. La serie se estrenó el pasado 17 de septiembre y desde entonces está dando mucho de qué hablar sobre su oscura trama y las repercusiones de su estreno. Sin embargo, los que se llevan la mayor atención son sus protagonistas como el detective Joon-ho, interpretado por Wi Ha Joon. Por ello, en vista del éxito de la producción de streaming, en esta nota te mostramos algunos de los perfiles de Instagram de los actores de Squid game.

Instagram de los actores de Squid game de Netflix

Si vives en algún país de habla hispana y no manejas el idioma coreano, probablemente se te haya hecho difícil buscar el nombre de los actores en la red social de Instagram. Perfiles como los de las talentosas actrices Jung Ho Yeon y Lee Yu Mi, junto con los de las estrellas masculinas Wi Ha Joon y Lee Jeong Jun, están siendo buscados continuamente luego del estreno de El juego del calamar (Squid game). A continuación, te mostramos cada uno de ellos.

Jung Ho Yeon, actriz de Squid game en Instagram

Jung Ho Yeon nació en Seúl, Corea y actualmente tiene 27 años. No solo se dedica a la actuación, sino también al modelaje. Ha posado para grandes revistas reconocidas como Vogue Girl Korea, Nylon Korea y ELLE Wedding. En su perfil de Instagram se pueden ver fotos del set de grabación de El juego del calamar, donde interpretó a Kang Sae-byeok y también otras donde ha posado para marcas como FEEV, Chanel, Gentle Monster, entre otras.

Perfil de Instagram de Jung Ho Yeon, actriz de El juego del calamar. Foto: composición/Facebook Kpop, Doramas y Anime/ Instagram Jung Ho Yeon

Wi Ha Joon, actor de Squid game en Instagram

Wi Ha Joon es un actor y cantante de 30 años nacido en Corea del Sur en la provincia de Jeolla. En su carrera ha pasado por dramas como Something in the rain (2018), Matrimonial chaos (2018), 18 again (2020), Que será, será 2 (2021), entre otras películas como The chase (2017) y Shark: the beginning (2021). En su perfil de Instagram se le puede ver en fotos casuales de su día a día y en promocionales de las películas en las que ha trabajado, incluyendo la reciente Squid game (Netflix, 2021), donde interpretó al detective Joon-ho.

Perfil de Instagram de Wi Ha Joon, actor de El juego del calamar. Foto: composición/Facebook Kpop, Doramas y Anime/ Instagram Wi Ha Joon

Lee Jeong Jun, actor de Squid game en Instagram

En la carrera de Lee Jeong Jun, se puede ver su paso por dramas como Class of lies (2019) Best mistake season 2 (2020), Kairos (2020), School of start (2021). En todos estos, el joven actor surcoreano de 22 años ha tenido tanto roles protagónicos como secundarios. De entre todos sus compañeros, es el que mantiene su perfil de Instagram (aún sin el sello de verificado) en un tono casual, donde predominan varias fotos de él en distintos lugares de Corea. Tuvo un rol muy pequeño en Squid game (2021), pero cautivó a la audiencia.

Perfil de Instagram de Lee Jeong Jun, actor de El juego del calamar. Foto: composición/Facebook Kpop, Doramas y Anime/ Instagram Lee Jeong Jun

Lee Yu Mi, actriz de Squid game en Instagram

Lee Yu Mi ha actuado en distintos dramas y películas desde 2009, abriéndose paso a una carrera de poco más de 10 años en la actuación. Ha participado de producciones como The yellow sea (2010), Future boy (2010), Rough play (2013), Doctor John (2019) y 365: One year against destiny (2020). Entre sus últimas publicaciones de Instagram destacan varias fotos detrás de cámaras de El juego del calamar (2021).