Squid game: cómo se grabaron los juegos del drama coreano sensación de Netflix

El juego del calamar o Squid game viene marcando un antes y después en la historia de los K-dramas. Antes de esta serie original de Netflix, estrenada en septiembre del 2021, nunca un trabajo del citado rubro de Corea del Sur había cautivado a tantas personas en todo el mundo ajenas al fandom.

Basta con dar un vistazo por Twitter o Facebook y encontrarás publicaciones relacionadas a la obra de Netflix escrita y dirigida por Hwang Dong Hyuk. Desde potentes análisis y apreciaciones hasta los más hilarantes memes, existen en las plataformas virtuales.

Meme de El juego del calamar. Foto: Facebook

¿De qué trata Squid game?

Sin lugar a dudas, es la trama de Squid game uno de sus puntos más atractivos. Nos presenta a un grupo de personas ‘fracasadas’ asumiendo un misterioso desafío que está compuesto de macabras variaciones de juegos para niños. La recompensa, además de una exorbitante suma de dinero que podría significar un nuevo comienzo, es permitir al ganador seguir con vida.

Alerta de spoiler si aún no has visto la serie: aquí, el juego ‘Luz roja, luz verde’ que desata la matanza en busca de quién o quiénes se llevarán a casa los jugosos premios.

Making off de Squid game

Consecuentemente, los juegos para niños (adaptados para su propósito sanguinario en el reto de supervivencia) captan la atención de los espectadores. En particular, muchos se preguntan, ¿cómo fueron realizados detrás de escena?

Dicha duda recientemente fue respondida con la revelación del making off de Squid game.

Cómo se grabaron los juegos de niños de Squid game

Repasa aquí las imágenes más destacadas del proceso de grabación de los juegos para niños de Squid Game.

Mira también algunas capturas con los personajes principales del K-drama, aquellos humanos reducidos a simples números que son interpretados por los actores Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Wi Ha Joon, Jung Ho Yeon, Oh Young Soo, por citar algunos ejemplos.

Lee Jung Jae (Gi Hun / Nº 456) en detrás de escena de Squid game. Foto: Netflix

Lee Jung Jae y Oh Young Soo (Oh Il Nam/ N° 001). Foto: Netflix

Behind de Squid game. Foto: Netflix

Jung Ho Yeon es la desertora norcoreana Sae Byeok / Nº 067 en Squid game en Squid game. Foto: Saram Entertainment

Behind de Squid game. Foto: Netflix

Cómo se grabaron los juegos de Squid game. Foto: Netflix

'Luz roja, luz verde', juego del primer capítulo. Foto: Netflix

Behind de Squid game. Foto: Netflix

Behind de Squid game. Foto: Netflix

Behind de Squid game. Foto: Netflix

Behind de Squid game. Foto: Netflix

Jung Ho Yeon en detrás de escena. Foto: Saram Entertainment

¿Squid game tendrá segunda temporada?

El final de El juego del calamar ha dividido a la audiencia. Por un lado, se encuentran quienes creen en la posibilidad de una segunda temporada debido al cierre, y por el otro están los que afirman que la última escena del capítulo 9 culmina de manera satisfactoria la historia.

No obstante, no hay respuesta al respecto por parte de Netflix o de la producción, por lo que los espectadores deberán esperar noticias para saber si va o no Squid game 2.