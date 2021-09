It’s okay to not be okay es nominado al Emmy International Awards 2021

Dos producciones coreanas han sido nominadas a los Emmy International Awards 2021, según anunciaron los organizadores el jueves 23 de septiembre. It’s okay to not be okay, uno de los K-dramas más vistos del año anterior, podría llevarse un trofeo a Corea del Sur.

Los prestigiosos Emmys son preparados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Premian a los programas de TV que hayan sido producidos y transmitidos fuera de los Estados Unidos.

Los ganadores se conocerán en una ceremonia presencial programada para el lunes 22 de noviembre en Nueva York.

Nominados a los Emmy International Awards

El drama coreano Está bien no estar bien ha sido seleccionado en la categoría mejor película de TV o miniserie . Este proyecto producido por Studio Dragon, Story TV y Gold Medalist fue distribuido por tvN y Netflix para el público internacional.

It’s okay to not be okay reunió a los actores Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji y Oh Jung Se en una historia que explora temas de salud mental, la fraternidad y las relaciones.

Otros nominados en esta categoría son Atlantic Crossing (Noruega), Des (Reino Unido) y Todas As Mulheres do Mundo (Globoplay Brasil).

Nominados en categoría Miniseries para los International Emmy Awards. Foto: captura

I-Land

El reality de K-pop que formó al grupo ENHYPEN también se hizo merecedor a una nominación a los Emmy International Awards 2021.

I-Land (de CJENM y Big Hit Entertainment) compite para el mejor programa de entretenimiento sin guion. El contenido de 12 episodios reunió a 23 aprendices que mostraron sus talentos en baile y canto para ser parte de un grupo de K-pop. Al finalizar la temporada, el público eligió a siete ganadores.

Los programas que compiten con I-Land son Da’s Liefde! -¡Eso es amor!- (Bélgica), ¿Quién es la Máscara? temporada 2 (México) y The Masked Singer (Reino Unido).

Puedes ver la lista completa de nominaciones en el sitio web iemmys.tv