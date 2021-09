‘El juego del calamar’ y cómo afectó a un hombre coreano en la vida real

Squid Game o El juego del calamar es el nuevo boom de Netflix. El K-drama de thriller es el número uno en Perú y en Estados Unidos, y favorito a nivel mundial. Sin embargo, un error de la producción ha perjudicado a un ciudadano coreano en la vida real.

Este caso insólito fue reportado el 23 de septiembre por el portal de noticias Money Today en Corea del Sur. La clave del problema está en el número de teléfono que aparece claramente dos veces en la serie.

En Squid Game, los potenciales participantes reciben unas tarjetas de presentación con figuras geométricas. Al reverso aparece un número de ocho dígitos al que deben llamar si quieren ser parte del juego.

El juego del calamar: el reverso de la tarjeta muestra un número para participar del juego. Foto: Netflix

Por curiosidad, varios televidentes del drama se habrían atrevido a marcarlo y el número sí existía en la vida real. Es cierto que la producción de Squid Game no incluyó el código de ciudad (tres dígitos iniciales), pero no costaba mucho esfuerzo probar con el 010 de Seúl.

El dueño real del teléfono de El juego del calamar presentó su queja a los creadores de la serie. Además, declaró a la prensa coreana que se sentía acosado por las incesantes llamadas.

“Después de que se hizo popular Squid Game, el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar, las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendido”, expresó el propietario.

Según esta persona, ha borrado más de 4.000 números de su registro de ‘llamadas perdidas’. “Es molesto al punto que la gente timbra sin importar si es de madrugada. Mi celular se apaga al mediodía porque la batería se agota con tantas llamadas. Al inicio no sabía por qué pasaba eso, pero mi amigo me contó que mi número había aparecido en la serie”.

Money Today mostró un mensaje de texto donde un televidente se disculpa con el dueño del teléfono por molestarlo.

Squid Game en problemas: Mensaje de texto presentado como evidencia. Foto: Money Today

“Como solo tenía ocho dígitos pensé que no existía y traté de llamar pero se conectó automáticamente. Pensé que la producción y Netflix habrían previsto esto. Lo siento. El número se ve en el episodio 1 y 2 de Squid Game, puedes confirmarlo ahí. Lamento haberle llamado de madrugada”.

Este descuido de producción podría haber violado el artículo 59 de la Ley de protección de datos personales en Corea del Sur. No obstante, un abogado consultado por MT señaló que era difícil deducir una sanción porque no había precedentes.

Por otro lado, Netflix y la productora Cyron Pictures declararon que ya se habían puesto al tanto de lo sucedido y que estaban tratando de resolver el inconveniente generado.