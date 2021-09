Lovers of the red sky: cómo se filmó el beso de Kim Yoo Jung y Ahn Hyo Seop

Los fans de Lovers of the red sky no tuvieron que esperar demasiado para ver un primer beso entre la pareja principal como en otros K-dramas. Después de reconocer el uno en el otro a aquellos niños del ayer que tuvieron una mágica historia juntos, los hoy veinteañeros Chun Gi y Ha Ram concretaron la anticipada escena en medio del capítulo 6.

Dicha toma, evidentemente, estuvo cargada de emociones que conmovieron a los fanáticos, como se pudo apreciar en las redes sociales. Sin embargo, detrás de escena no todo fue tan romántico como se vio en pantalla.

Lovers of the red sky, capítulo 6. Foto: SBS

El beso de Ahn Hyo Seop y Kim Yoo Jung

Al grabar la escena del beso para el K-drama, Ahn Hyo Seop y Kim Yoo Jung sortearon más de una dificultad externa a ellos.

Desde deslizarse en más de una ocasión por la pendiente en la que se encontraba sentado al acercarse a su coestrella, en el caso del intérprete de Ha Ram durante la sesión para una primer escena de beso óptima, hasta recibir algunos golpes pequeños en el rostro por los accesorios del vestuario durante una regrabación en busca de nuevos ángulos, en el caso de Kim. Los NG no faltaron en la producción, junto con las risas del staff y las estrellas.

Estos y más singulares momentos que acompañaron el rodaje de la comentada toma entre Chun Gi y Ha Ram fueron revelados en el detrás de cámaras de los capítulos 5 y 6 de Lovers of the red sky, liberado en el canal de SBS en YouTube.

En el mismo, también encontrarás la sorpresa que preparó Kim Yoo Jung y el equipo de la serie para Ahn Hyo Seop, quien se encontraba cumpliendo años en el contexto de la jornada, así como momentos behind del concurso de pintura Maejukheon, entre otras novedades.

Kim Yoo Jung junto a Ahn Hyo Seop en el detrás de Red sky. Foto: SBS

Mira aquí el material completo.

Lovers of the red sky: ¿por qué no se emitieron los capítulos 7 y 8?

La semana que inició el lunes 20 no fueron emitidos los episodios 7 y 8 de Lovers of the red sky debido a las celebraciones por Chuseok 2021. El drama retomará su emisión regular desde el día 27.