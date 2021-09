El juego del calamar: ¿la serie se basa en una historia real o en un grupo secreto de Corea?

La serie El juego del calamar ha sido tendencia en los últimos días. El drama de suspenso, producido por Netflix, ha dejado a sus espectadores con la intriga y son muchos los usuarios qué quieren saber en qué se inspiró el guionista para contar la historia y si está basada en hechos reales. A continuación, te contamos algunos detalles para disipar algunas de las dudas sobre la producción surcoreana de la que todo el mundo está hablando.

¿De qué trata El juego del calamar?

La serie acompaña a un hombre, Gi-Hun, que se encuentra en un momento difícil de su vida: está desempleado, su hija se va mudar a otro país y tiene una gran deuda con gente peligrosa. Es en esta situación que un extraño se le aparece en el metro y lo invita a formar parte de un juego donde podría ganar mucho dinero. Gi-Hun acepta y así se ve involucrado, junto con otras 455 personas, en sádicos y brutales juegos para niños donde todos los participantes buscarán sobrevivir y ganar los 40 millones de dólares.

¿Dónde ver El juego del calamar?

La serie se estrenó el 17 de setiembre y puede verse a través de la plataforma de Streaming de Netflix.

¿El juego del calamar está basado en un grupo secreto coreano?

Si bien en la serie se nos revela a los “Vips”,un grupo de hombres poderosos y millonarios que estaría detrás del retorcido juego solamente por pura diversión — y que son personificados como americanos que ocultan sus rostros bajo en estrambóticas máscaras— estos no estarían basados en una secta secreta real de surcorea. El director de la serie declaró que se inspiró más que todo en mangas de supervivencia para darle forma a estos perversos antagonistas.

¿En qué se inspiró El juego del calamar?

Según cuenta Dong-hyuk Hwang, director y escritor de la serie, El juego del calamar surgió de su cercanía a mangas de supervivencia —tales como Battle Royale, As the gods will, Alice in Borderland, entre otros— y de una fuerte experiencia personal con deudas que vivió en el momento que escribía el guion.

¿Dónde leer el manga de El juego del calamar?

La serie no cuenta con un manga, sino que fue una creación original del director Dong-hyuk Hwang.