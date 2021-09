BTS y Coldplay: escucha el nuevo preview de “My Universe” en previa a su estreno mundial

La expectativa al máximo por BTS y Coldplay en “My universe”, una colaboración rumoreada por meses y aclamada cuando se hizo oficial. El 21 de septiembre, a pocos días de su estreno, ARMY y Coldplayers pueden oír otro adelanto de la canción.

BTS y Coldplay suman sus talentos en canción producida por el reconocido Max Martin. Foto: Parlophone

“My universe” será el segundo sencillo del álbum Music of the spheres de Coldplay. En una entrevista con The Kelly Clarkson show, Chris Martin explicó que la canción abordaba el tema de romper barreras.

“‘My Universe’ trata acerca de alguien a quien le han dicho que no puede amar a esta persona, o que no puede juntarse con esta raza o que no puede ser gay, cualquiera de esos (límites)”, comentó el vocalista sobre su colaboración con BTS.

Esta temática se refleja en el nuevo clip que lanzó la banda este martes 21. Con un fragmento del video lyric de “My Universe”, se oyen las voces de dos miembros de BTS en el precoro mientras Chris Martin interpreta el siguiente verso.

Letra de My universe de BTS y Coldplay

Esta es la traducción al español del segundo adelanto de la canción.

“Y ellos dijeron que no podíamos estar juntos

porque venimos de lugares distintos.

Tú, tú eres mi universo y solo quiero ponerte en primer lugar”.

¿Por qué Coldplay llamó a BTS para “My universe”?

Chris Martin había elogiado el esfuerzo y talento de BTS en varias ocasiones antes de confirmarse la colaboración. Para el líder de Coldplay, la participación del septeto en “My universe” es una representación clara de lo que quiere transmitir el track.

“Pensamos que sería bueno cantar esto con BTS, porque quizá nadie supondría que estemos juntos en una canción. Y resultó ser una de las experiencias más divertidas. Fui a Corea para estar con ellos. Fue increíble”, reveló Chris en su conversación con Kelly Clarkson.

Adelanto de “My universe” en TikTok

Si eres usuario de TikTok, también puedes encontrar un preview de 30 segundos de “My universe” en la biblioteca de sonidos de la app.

¿Cuándo se estrena “My universe” de BTS y Coldplay?