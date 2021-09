BTS visita el MET con la primera dama de Corea del Sur: cuál fue el mensaje de Namjoon

Luego del inspirador discurso de BTS en la ONU, la agrupación de pop coreano se dirigió a su siguiente actividad oficial. Los cantantes, en calidad de enviados especiales presidenciales, asistieron a la entrega de un regalo del gobierno surcoreano para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

En evento oficial del lunes 20 de septiembre, BTS acompañó a la delegación encabezada por la primera dama de Corea del Sur Kim Jung Sook. El museo MET recibió cinco vasijas trabajadas en laca de la colección Rythm of the five color luster (2013) del artista Chung Hae Cho que se añadirán a la exhibición de arte coreano.

Rhythm of the Five Color Luster (2013) de Chung Hae Cho. Foto: MET

Namjoon y su discurso sobre el arte

En la reunión donde estuvieron presentes escritores y artistas de ascendencia coreana, Namjoon de BTS tomó el micrófono para dar un breve discurso. El líder de la agrupación es conocido por su apreciación del arte y por frecuentar museos en su país de origen.

“Es significativo para mí poder visitar la galería de arte coreano en el museo de Nueva York, un lugar que personas en el mundo desean conocer. Como amante del arte, estoy realmente feliz de estar aquí”, expresó según Newsis

“Los ojos del mundo están en la cultura coreana — K-dramas, K-movies, K-pop — pero todavía hay muchos grandes artistas coreanos que no son tan famosos (...) Como enviados especiales a las futuras generaciones y cultura, trabajaremos mucho para difundir la increíble cultura coreana”, fue el compromiso de RM.

BTS en el MET. Foto: Newsis

El rapero también compartió: “Personalmente, hay muchas piezas de arte en el MET que me gustan mucho. Me gustaría regresar aquí como la persona Kim Nam Joon”.

Según The Art Newspaper, el director del MET Max Hollin respondió con aprecio a la boyband y mencionó su canción más reciente en inglés.

“Su hit más grande ahora es ‘Permission to dance’. Es exactamente lo que necesitamos ahora, en lo que yo espero que sea el trecho final de la pandemia. Necesitamos bailar más. Gracias por estar aquí”, destacó el ejecutivo.

Así reportó la prensa coreana la actividad diplomática de BTS en el MET de Nueva York.