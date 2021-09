Se ha concretado el tan esperado regreso de Gong Yoo a los K-dramas. Casi cinco años después de su último trabajo en el rubro de la mano de Kim Go Eun, Lee Dong Wook y Yoo In Na en la icónica serie de tvN Goblin, el actor coreano de 42 años hizo su retorno a través de Squid Game, un recién lanzado thriller original de Netflix donde la premisa es matar no solo para llevarse un cuantioso premio, sino también para sobrevivir.

Oficialmente, los fans del aclamado intérprete se despiden del dokkaebi o duende de The lonely and great god y reciben al misterioso personaje que encarna en El juego del calamar.

Gong Yoo junto a Kim Go Eun y Lee Dong Wook en Goblin. Foto: tvN

Gong Yoo en Squid game

El juego del calamar llegó a la plataforma Netflix el 17 de septiembre acompañado de numerosas sorpresas para los usuarios. Una de estas fue el breve pero significativo cameo de Gong Yoo en el capítulo 1.

Vestido de traje y con maletín en la mano, el actor coreano hace una aparición especial en la piel de un agente que introducirá en el misterioso juego de supervivencia Squid Game a Gi Hoon (Lee Jung Jae), más adelante conocido como Nº 456.

Puedes ver aquí lo que dejó el regreso del también recordado protagonista de la película Tren a Busan (Estación Zombie) y las reacciones en redes sociales de los fans.

Reacciones al cameo de Gong Yoo en El juego del calamar. Foto: captura Twitter

Reacciones al cameo de Gong Yoo en El juego del calamar. Foto: captura Twitter

Reacciones al cameo de Gong Yoo en El juego del calamar. Foto: captura Twitter

¿De qué trata Squid game?

Dirigida y escrita por Hwang Dong Hyuk, lo nuevo de Netflix cuenta la historia de personas que han fracasado en la vida y que participan en un juego de supervivencia llamado Squid Game. Este ofrecerá al último en pie un premio de 10 mil millones de wones.

La serie cuenta con nueve capítulos de casi una hora aproximadamente. A continuación, su tráiler oficial.