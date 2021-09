Los ARMY de BTS expresan cada día su preocupación, ya que sus idols estarían a punto de ir al servicio militar, y ello para algunos supondría el fin de la banda. No obstante, los miembros opinan que este deber no impedirá que Bangtan pueda seguir con sus giras y grabaciones mientras algunos de ellos no estén.

¿Qué pasó en la reunión que discutiría el servicio militar de BTS y otros artistas de K-pop? Según informes de SpoTVNews y 10Asia, la modificación a la ley no llegó a conversarse en la Comisión de Defensa Nacional por falta de tiempo. En la junta se evaluaron otros 10 temas que tenían prioridad en la agenda.

BTS: qué pasó con el servicio militar

El servicio militar de BTS vuelve a la mesa de discusión. De acuerdo a la prensa local, un subcomité de la Comisión de Defensa Nacional Surcoreana se reuniría el jueves 9 de septiembre (KST) para debatir si Bangtan estará exento de enlistarse, una práctica obligatoria para todo ciudadano varón de dicho país asiático.

Aunque en febrero de este año se aprobó una modificación con el beneficio de aplazar el ingreso al servicio militar con requisitos que beneficiaban al septeto, recientemente hubo otra propuesta de enmienda para exceptuar a los idols del entrenamiento de 18 meses en el Ejército.

BTS: edad de los miembros

Jungkook tiene 24 años.

RM tiene 27 años.

Jin tiene 29 años.

Park Jimin tiene 25 años.

J-Hope tiene 27 años.

V tiene 26 años.

Suga tiene 28 años.

Fechas: enlistamiento de BTS al servicio militar

Este es un aproximado debido a la edad que cumplirá cada idol dicho año:

Jin (Seokjin): 2021 o 2022

Suga (Yoongi): 2022 o 2023

J-Hope (Hoseok): 2023 o 2024

RM (Namjoon): 2024

V (Taehyung): 2025

Jimin: 2025

Jungkook: 2027.

¿Qué pasará con BTS si se van al servicio militar?

En diciembre del 2020, se aprobó una modificación en la que profesionales de diversos campos, incluyendo atletas y músicos, pueden aplazar su servicio militar hasta los 30 años si su contribución ha sido significativa a Corea del Sur. Sin el beneficio, el rango máximo para enlistarse es de 28 años.

Según el reglamento aprobado meses después, serán elegibles solo quienes cumplan dos requisitos: haber recibido la condecoración de Orden al mérito cultural y ser recomendados por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

Pero si este aplazamiento no se da en el caso de BTS, cada miembro tendrá una pausa de sus actividades como artistas por casi dos años, pero luego de culminar con el servicio militar retomarán su agenda como idols.

Servicio militar en Corea del Sur

El 25 de junio, el legislador Yoon Sang Kyung presentó una revisión a la ley para que aquellos artistas destacados de K-pop que hayan dejado en alto el nombre de su país sean transferidos como agentes artísticos o deportivos en lugar del servicio activo.

La norma actual que regula dichas transferencias data de 1973. Hasta la fecha, son elegibles aquellos deportistas ganadores de Juegos Olímpicos o torneos ASIAN, y en el campo musical beneficia a intérpretes de música clásica que hayan obtenido primeros lugares en competencias de arte internacional.