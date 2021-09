No te pierdas el tan anticipado estreno de Yumi’s cells. El nuevo K-drama de comedia romántica, que trae de regreso a Kim Go Eun de la mano de Ahn Bo Hyun, celebró exitosamente su conferencia de prensa y ahora asume el descuento para su lanzamiento mundial. ¿Cuándo y dónde verlo? Conoce aquí todos los detalles.

Kim Go Eun, Ahn Bo Hyun y el director de Yumi's cells, Lee Sang Yeob, en la conferencia del drama. Foto: tvN

Sinopsis de Yumi’s cells

Basada en el webtoon homónimo de Lee Dong Gun, la serie seguirá la vida de una oficinista común, pero contada desde el punto de vista de sus células cerebrales. Estas cobrarán vida en la pantalla gracias al uso de animaciones 3D.

Aquí, la sinopsis de la serie:

Yumi es una trabajadora corriente y soltera. No es buena para expresar sus sentimientos. A través de su relación romántica y su trabajo, crece como persona y encuentra la felicidad en su vida diaria. Yumi tiene células en su cerebro que representan diferentes emociones, como el amor, la violencia, la racionalidad, lo bueno y lo malo. Estas diminutas células trabajan activamente para ella y se ocupan de sus emociones y problemas.

Kim Go Eun es la oficinista Yumi. Foto: tvN

Personajes y actores de Yumi’s cells

Yumi’s cells está planificada para tener más de una temporada con Kim Go Eun como estrella principal.

Sin embargo, en cada entrega, la recordada protagonista de The king: eternal monarch y Goblin estará acompañada de otras aclamadas figuras de la actuación. En la primera, por ejemplo, su coestelar será Ahn Bo Hyun.

Mira quiénes más han sido confirmados en el elenco del drama:

Lee Yoo Bi será Ruby

Park Ji Hyun será Sae Yi

Park Jin Young será Bobby

Jung Soon Won será Jefe Nam

Choi Min Ho será Woo Gi

Lee Sang Yi

Ahn Young Mi

Kim Go Eun protagoniza Yumi's cells. Le acompañan en el reparto Ahn Bo Hyun, Minho, Jinyoung y más actores. Foto: composición Naver/BH

Fecha y horario de estreno para Las células de Yumi

Las células de Yumi, por su título en español, será trasmitida todos los viernes y sábados a las 10.50 p. m., desde el 17 de septiembre (KST).

A continuación, los horarios de estreno según país.

Yumi’s cells en Perú : 8.50 a. m.

Yumi’s cells en Indonesia : 8.50 p. m.

Yumi’s cells en Colombia : 8.50 a. m.

Yumi’s cells en Malasia : 10.50 p. m.

Yumi’s cells en México : 8.50 a. m.

Yumi’s cells en Filipinas : 9.50 p. m.

Yumi’s cells en Chile : 9.50 a. m.

Yumi’s cells en Argentina : 10.50 a. m.

Yumi’s cells en Estados Unidos: 9.50 a. m.

¿Dónde ver el episodio 1 de Yumi’s cells?

Dirigida por Lee Sang Yeob, y con el guion de Song Jae Jung, Kim Yoon Joo y Kim Kyung Ra, Yumi’s cells llegará a la televisión coreana por tvN, canal que ha trabajado con Kim Go Eun anteriormente en Goblin y Cheese in the trap.

Asimismo, el estreno será cargado a las plataformas online TVING y Viki Rakuten.

Ver Yumi’s cells en Viki

Los capítulos de la serie serán subidos a Viki horas después del estreno en Corea del Sur y con subtítulos por región. Podrás encontrar el drama en este sitio bajo el título en español Las células de Yumi.

Las células de Yumi en Viki. Foto: captura Viki

Tráiler de Yumi’s cells