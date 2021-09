¿Hotel del Luna 2 será la nueva temporada? La última escena de Hotel del Luna donde aparece el actor Kim Soo Hyun ha dejado sorprendidos y con muchas interrogantes a los seguidores de la serie coreana. Desde su aparición entre julio y setiembre de 2019 en tvN y su reciente llegada el 2 de setiembre de 2021 a Netflix, la serie protagonizada por Lee Ji-eun y Yeo Jin-goo llena su trama de misterio y emoción que parece tener una segunda temporada.

Hotel del Luna también ganó mucha popularidad debido a la participación emocionante de Lee Ji-eun, conocida como IU, actriz principal en el papel de Jang Man Wol, quien dirige ejecutivamente el hotel.

¿Hotel del Luna tendrá segunda temporada?

Netflix y tvN aún no han anunciado algún tráiler ni han detallado más sobre la serie. Sin embargo, su escena final dejó abierta la puerta a imaginar más episodios dentro del Hotel Blue Moon, incluso con nuevos personajes.

No obstante, los creadores del dorama admitieron que esta escena fue creada para explicarle a la audiencia que incluso sin Man Wol el hotel debe seguir funcionando, mas no planearon seguir la historia a partir de ese momento.

¿De qué trata Hotel del Luna?

El K-drama tiene como esencia la historia de Jang Man Wol (IU), quien es la CEO del Hotel del Luna, conocido por tener una apariencia misteriosa. Este establecimiento es habitado por clientes fantasmas y se encuentra situado en el centro de Seúl en Corea del Sur.

Man Wol, quien es un ser inmortal, cometió un terrible pecado por el cual se encuentra atrapada en el hotel y, aunque es muy hermosa, tiene mal carácter y es desconfiada, sobre todo, porque espera vengarse de un ser que le hizo mucho daño.

Por su parte, el también protagonista Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo) regresa a Corea convencido de que su padre le mantenía alejado del país por una superstición y desea trabajar en un hotel de prestigio. Sin embargo, muy pronto tiene un misterioso encuentro con Jang Man Wol, la mujer de la que su padre le advirtió que se alejara.

Goo Chan Sung es un sincero perfeccionista y parece sensato, aunque en realidad tiene una disposición suave. Había trabajado como el subdirector más joven en una corporación hotelera multinacional, pero debido a un caso inesperado, comienza a trabajar como gerente en el Hotel del Luna.

Man Wol le concede a Chang Sung un poder que jamás imaginó: la capacidad de ver fantasmas, y le convence de que trabaje para ella como gerente del Hotel del Luna. No obstante, Chang Sung no deseaba ocupar este cargo, pero al final acepta ayudarla en este puesto y otros asuntos que los clientes por entonces no pueden resolver.

¿Quiénes son los actores de Hotel del Luna?