Hospital playlist 3: ¿habrá tercera temporada del drama en 2022?

La serie coreana Hospital playlist cierra su segunda parte de 12 episodios el jueves 16 de septiembre. Previo al capítulo final, fans recuerdan las palabras del director sobre la posibilidad de volver con una tercera temporada el año siguiente.

Desde su estreno en el 2020, la serie médica se volvió popular entre la audiencia coreana e internacional. Por su temática de slice-of-life, drama y comedia, sus dos temporadas pasaron con facilidad los 10 puntos de rating.

Tras el capítulo 12 de Hospital playlist 2, ¿volveremos a ver a Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Jeon Mi Do y Kim Dae Myung con las batas blancas de YULJE?

Hospital playlist 2 es emitido por Netflix y tvN. Foto: tvN

Cabe recordar que durante la presentación del drama, el creador Shin Won Ho explicó que aunque la historia de Hospital playlist abarca tres temporadas, hay dificultades para la producción de la última en el 2022. La tercera parte demoraría más de lo habitual para llegar al público, si es que se concreta.

“Encontré muchas ventajas al filmar un drama por temporadas, pero también hallé desventajas que no esperaba. Planifiqué HP para tres años, pero no hay nada fijo aún. No he querido retener a los actores y les dije que agenden sus actividades particulares con comodidad para el 2022”, respondió el director citado por 10Asia.

Shin Won Ho en la presentación de Hospital Playlist 2. Foto: tvN

Actualmente parte del elenco principal ya confirmó proyectos por separado para el siguiente año. Jo Jung Suk grabará la película Land of happiness, Jeon Mi Do comenzó a filmar el drama Thirty Nine de JTBC con Son Ye Jin, mientras Yoo Jeon Seok empezó rodaje de la serie Suriname para Netflix. Además, Shin Hyun Been fue confirmada como coestrella de Song Joong Ki en The youngest son of a chaebol family.

Si bien algunos dudan sobre el límite para continuar la historia de los cinco amigos en Hospital playlist, todavía quedaría material pendiente. Aunque el capítulo 12 de la segunda temporada durará dos horas, la línea amorosa de dos de sus personajes recién inició en el episodio previo. Asimismo, la relación entre Iksun y el doctor Junwan aún no ha sido restaurada.

Actualización: comentarios de la producción

El 16 de septiembre, una fuente de la industria señaló que la serie culminaría solo con dos temporadas. En respuesta, el equipo de producción del drama dijo:

“Todo el staff y el elenco están dispuestos a unirse si se planea una nueva temporada en el futuro; pero por el momento no hay planes concretos (para la temporada 3 de Hospital Playlist)”.

