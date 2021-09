Han So Hee se ha despedido de la introvertida Na Bi de Nevertheless definitivamente. Ahora, la estrella en ascenso está lista para impactar al público con My name, un próximo K-drama original de Netflix donde encarnará a una mujer del crimen organizado cuya premisa máxima es vengar a toda costa la muerte de su padre.

My name: ¿de qué trata?

El día en que cumplió 17 años, Yoon Ji Woo fue testigo del asesinato de su padre. Tiempo después, ella ingresará a una red criminal buscando perfeccionar sus habilidades de combate.

Impulsada por el viejo amigo de su progenitor y jefe de la banda Dongcheon, Moo Jin, cambiará su nombre por el de Oh Hye Jin y se infiltrará en la Policía como agente secreto. Su objetivo: descubrir la verdad sobre la muerte de su padre y vengar su memoria a como de lugar.

Still cuts de My name. Foto: Netflix

Actores de My name

La famosa coreana de 27 años es la estrella principal de la serie anteriormente llamada Undercover. Le acompañan en el reparto otras aclamadas figuras de la actuación. Aquí te presentamos un listado de quiénes son y cuáles son los respectivos personajes que interpretan.

Park Hee Soon es Choi Moo Jin

es Choi Moo Jin Ahn Bo Hyun es Jun Pil Do

es Jun Pil Do Kim Sang Ho es Cha Ki Ho

es Cha Ki Ho Lee Hak Joo es Jung Tae Joo

es Jung Tae Joo Jang Ryul es Do Kang Jae

Han So Hee en The world of the married y Ahn Bo Hyun, actor de Itaewon class. Foto: Koreaboo

Equipo de My name

Otro de los atractivos de My name es que cuenta con el guion de Kim Ba Da y la dirección de Kim Jin Min, creador que, con este proyecto, asume el comando de su segunda serie original de Netflix. La primera fue Extracurricular.

Se anticipa que, al igual que en el aclamado thriller del 2020 donde mostró el lado más oscuro de los estudiantes de secundaria, en su nuevo K-drama para el servicio streaming continúe explorando las complejidades del ser humano.

Still cuts de My name, lo nuevo de Han So Hee y Netflix. Foto: Netflix

Fecha de estreno de My name

Después del estreno de D.P. El cazadesertores en agosto, y la publicación en septiembre de la serie de supervivencia El juego del calamar, My name será la serie original de Netflix de octubre del 2021.

Exactamente, estará disponible desde el viernes 15 del citado mes, tras una semana del esperado ingreso oficial de Nevertheless a la plataforma streaming.