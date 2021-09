El 13 de septiembre se hizo oficial la colaboración de BTS y Coldplay con la canción “My universe”. Horas después, salió al aire una entrevista con Chris Martin para el programa estadounidense The Kelly Clarkson Show, donde se comentó este esperado proyecto.

El vocalista británico y la intérprete de “Because of you” hablaron sobre Music of the spheres, próximo álbum de Coldplay, y el sencillo con los ídolos surcoreanos que se lanza el 24 de septiembre.

Sin embargo, fans de BTS se percataron de un grave error por parte de la producción del programa. La imagen que utilizaron para representar a los Bangtan Boys en realidad muestra al grupo K-pop Blitzers, un conjunto que debutó en mayo del 2021.

ARMY se volcó a redes sociales para hacer notar su descontento por la falta de profesionalismo del equipo de edición de The Kelly Clarkson Show.

ARMY pide que el equipo del programa se disculpe. Foto: captura Twitter

El significado de “My universe”, según Chris Martin

Más allá del mal rato, fans de BTS y Coldplay obtuvieron novedades anticipadas sobre la temática de “My Universe”, segundo sencillo de Music of the spheres.

“Nosotros no creemos en barreras o separación de algún tipo. Así, ‘My Universe’ es acerca de alguien a quien le han dicho que no puede amar a alguna otra persona, o que no puede juntarse con esta raza o que no puede ser gay, cualquiera de esos (límites)”, comentó Chris Martin sobre el significado del track.

La unión de Coldplay y BTS es quizá la representación de esas barreras rotas, según Chris Martin. “Pensamos que sería bueno cantar esto con BTS, porque quizá nadie supondría que nos uniéramos. Y resultó ser una de las experiencias más divertidas. Fui a Corea para estar con ellos. Fue increíble”, expresó el cantautor.

Chris Martin en The Kelly Clarkson Show. Foto: vía Twitter

Según asistentes a la grabación de la entrevista, Chris Martin cantó “My Universe” en inglés y coreano. Esta presentación será transmitida en The Kelly Clarkson Show el 24 de septiembre, tras el estreno oficial del tema.