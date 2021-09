Luego de filtraciones y rumores, se confirma que BTS y Coldplay tienen una canción juntos. La primicia del anuncio llegó gracias a Alien Radio FM, cuenta oficial que revela novedades sobre el disco Music of the spheres de la banda liderada por Chris Martin.

El 13 de septiembre, el referido perfil compartió un video con código de caracteres en idioma ‘spheric’ asociado al planeta Epiphane. Estos conceptos fueron creados por Coldplay en línea con la temática de exploración sideral que engloba a su álbum.

Fans difundieron las pistas para traducir el código. Al cambiar los símbolos por letras del alfabeto se lee la frase ‘Coldplay x BTS, My Universe’.

“My Universe” se había publicado anteriormente como el track número 10 del disco Music of the spheres.

Códigos para los diferentes idiomas creados para Music of the spheres de Coldplay. Foto: Twitter

"My Universe" será la canción colaboración entre Coldplay y BTS. Foto: Twitter

“My Universe” de BTS y Coldplay: fecha de lanzamiento

Si bien el álbum Music of the spheres llegará al público el 15 de octubre, los fans no tendrán que esperar mucho para escuchar las voces de BTS y Coldplay en “My Universe”. El lanzamiento del sencillo será el 24 de septiembre.

El single también cuenta con una versión física en exclusiva para Corea del Sur cuya preorden en Weverse abrió a las 10.00 p. m. en Seúl. Según reportes de ARMY, los ejemplares limitados se agotaron en 10 minutos.

Así se hizo oficial el próximo estreno en las cuentas de BTS y Coldplay.

BTS y Coldplay en "My Universe". Foto: Twitter

Tracklist de Music of the spheres

⦵ (Music of the spheres) Higher Power Humankind ✨ Let Somebody Go ❤️ (Human heart) People of the Pride Biutyful 🌎 My Universe ♾ Coloratura

BTS x Coldplay en YouTube

Luego de que BTS realizara un cover de “Fix you” para su performance en MTV Unplugged, la banda liderada por Chris Martin le dedicó elogios a su interpretación.

El último 9 de septiembre, el músico británico y los siete integrantes de BTS conversaron en una entrevista para YouTube Released por el lanzamiento de una versión especial de “Permission to dance”.

