La princesa Hallyu Choi Ji Woo vuelve a la televisión luego de un hiatus de cuatro años. El 10 de septiembre se confirmó cuál es el K-drama que trae de regreso a la famosa protagonista de Escalera al cielo.

Según un comunicado de Kakao Entertainment, la actriz coreana de 46 años tendrá un rol estelar en la miniserie Goosebumps (piel de gallina) de género thriller y suspenso.

La actriz coreana Choi Ji Woo tiene una carrera de 27 años en la industria. Foto: Naver

Choi Ji Woo interpretará a Hyun Jung, una mujer hermosa que oculta un secreto. Según los productores, “un día apacible puede convertirse en terror” en la trama de esta historia. Su guion aspira a evocar tensión y sustos que dejen a la audiencia con los nervios de punta.

Goosebumps será dirigido por Jung Bum Shik, creador de la película de terror Gonjiam: hospital maldito (2018). La producción y distribución recae en Kakao TV para Corea del Sur.

¿Cuándo se estrenará Goosebumps con Choi Ji Woo?

No faltaría mucho para ver el regreso de Choi Ji Woo. Según la nota de prensa de Kakao Entertainment, la serie ya inició la etapa de rodaje y su premiere está planificada para la segunda mitad del 2021.

La actriz reconocida como un ícono de la ola coreana con sus roles en Escalera al cielo y Sonata de invierno tuvo su último proyecto para televisión en 2017, una miniserie de cuatro episodios llamada The most beautiful goodbye in the world.

Choi Ji Woo y el elenco principal de drama The most beautiful goodbye in the world. Foto: tvN

Luego de ello, Choi Ji Woo tomó un descanso por su embarazo. Solo se le vio a inicios del 2020 con un cameo en la famosa serie de tvN Crash landing on you, donde se encontró con un “fan norcoreano” de los dramas del sur.

La figura de la actuación se convirtió en madre primeriza el 16 de mayo del 2020 a los 45 años.