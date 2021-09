Resurge la controversia de Mina y Jimin (exintegrantes de AOA) a 14 meses de la denuncia inicial. El 9 de setiembre, la cantante que acusó a su otrora compañera por presunto bullying dio su versión tras las revelaciones de Dispatch.

En la víspera, el portal coreano había liberado transcripciones de 128 minutos de conversación grabados durante la reunión que tuvo Kwon Mina con otras integrantes de AOA. En ese encuentro, las idols habían tratado de resolver el conflicto.

Traducción de a5aforever sobre la conversación. Foto: original Dispatch

Los textos de Dispatch mostraron que Shin Jimin se disculpó más de 10 veces, pero como decía que “no recordaba cometer agresiones”, Mina se mantuvo a la defensiva, insistiendo en que su exlíder le había causado daño psicológico.

El medio también mostró un registro de mensajes de texto SMS que Kwon Mina envió desde noviembre del 2020 a mayo de 2021. La cantante usaba frases duras, amenazas de “vengarse por las cosas que le hizo” e insultos en algunas ocasiones.

Mina contesta a Dispatch

Tras la publicación del artículo, Mina instó a revelar no solo las transcripciones, sino los audios completos y especuló que quien habría grabado la reunión sería algún staff de FNC que apoya a Jimin. La idol actriz agregó que si Dispatch la llamaba, podría dar su versión otra vez.

El jueves 9, por Instastories, Mina aclaró primero los mensajes que su madre le envió a su exnovio cuando ella estaba en el hospital. “La foto solo mostraba mi condición y eso fue todo. No hay palabras que digan que fue una amenaza de suicidio”, comentó.

Kwon Mina respondió por Instastories sobre su conflicto con Jimin. Foto: vía Naver

Luego, Kwon se centró en la controversia de bullying. Explicó que había pensado perdonar a Jimin si era una disculpa sincera, pero en su punto de vista eso no sucedió. No obstante, Mina reconoció que sus acciones posteriores habían cruzado los límites debido a su enojo acumulado.

“Mis acciones y expresiones fueron demasiado lejos, independientemente de mis sentimientos de amargura después salir de AOA. Sin embargo, quiero que me muestren video y audio, no transcripciones (como prueba). Pero sobre el video, no creo que alguien lo tenga”, declaró.

“Hay tantas partes editadas en la transcripción, y había prometido perdonar todo si recibía una disculpa sincera. Sin embargo, desde mi punto de vista (lo que dijo Jimin), no parecía que pidiese perdón con sinceridad y 10 años fueron demasiado largos y dolorosos para mí”, reflexionó

“Después de eso, mis acciones e incluso los SMS fueron más violentos porque tenía tanto deseo de venganza que quería pagar con lo mismo. Mis palabras y acciones, que no debería haber realizado, fueron demasiado lejos”.

Para finalizar, Kwon Mina escribió: “He lastimado a muchas personas y lo lamento. Ya no estoy atada al pasado. Voy a cerrar mis redes sociales por el momento. Si tengo la oportunidad, espero que hablemos de nuevo en otro espacio”.

Mina de AOA. Créditos: Instagram

.