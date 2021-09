Megan Thee Stallion sobre canción con BTS: “No iba a dejar que alguien se interpusiera”

Megan Thee Stallion no quería que le arrebaten la oportunidad excepcional de trabajar con BTS, aunque ello signifique enfrentarse (otra vez) a su sello discográfico. ¿Qué la motivó a pelear en la corte por este lanzamiento?

Vía entrevista con el medio británico Evening Standard , Megan explicó la disputa por “Butter” (remix), canción donde agregó una sección de rap como colaboración con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

BTS, Butter remix, Megan Thee Stallion

Días antes de su estreno, Megan Thee Stallion llevó a 1501 Certified Entertainment a los tribunales, pues intentaban bloquear la distribución de la canción. El jurado le dio la razón a la rapera, aunque tuvo que pagar una garantía de 110.000 dólares. El monto podría volver a sus bolsillos tras una nueva citación programada para diciembre.

“Siempre voy a pelear por mi misma. Siempre voy a levantar la voz por lo que creo. Pensé ¿cómo se atreven a querer silenciarme? Mi sello solo decía ‘oh, no nos gusta la canción así que no la vas a lanzar‘. Yo pensaba ‘¿desde cuándo en la historia alguien ha sido capaz de eso?‘”, comentó la artista estadounidense.

La intérprete de “WAP” agregó que este tema era muy importante para ella: por un lado como admiradora de BTS y porque podía tener una audiencia más amplia para su mensaje de optimismo.

Megan Thee Stallion. Foto: Twitter

“Yo quiero hacer una canción con BTS, soy una fan. Cómo así van a aplastar de la nada mis sueños. Pensé ‘oh absolutamente no. He rezado por esto, lo he manifestado y no iba a dejar que alguien se interpusiera‘. Es mi primera oportunidad para alcanzar a las ‘hotties’ (fandom) internacionales”, refirió la rapera.

“Es una nueva oportunidad para difundir a Megan, para esparcir el optimismo que quiero llevar al mundo. Así que hice todo lo que pude para lanzarlo y ahora que se estrenó estamos todos aliviados y felices”, concluyó.

BTS baila “Butter” remix ft Megan Thee Stallion

En homenaje a su sinergia con Megan Thee Stallion, el trío de baile formado por Jungkook, J-Hope y Jimin presentó una coreografía especial en el verso de rap de la norteamericana. Puedes verlo a continuación: