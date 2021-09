Servicio militar de BTS: ¿qué dicen los idols K-pop sobre el enlistamiento?

Con el servicio militar de BTS cada vez más cerca, autoridades de Corea del Sur debaten la posibilidad de exonerar completamente a los integrantes del grupo ídolo por la enorme contribución que han realizado a su país, no solo en el plano musical.

Pero, independientemente de las discusiones entre especialistas en la materia, a la que se suman los ciudadanos del país que dio origen al K-pop, ¿qué opinan realmente los famosos coreanos sobre su enlistamiento?

BTS sobre el servicio militar

Antes de que se aprobara la enmienda de la Ley de servicio militar (diciembre del 2020), los miembros de BTS respondieron en más de una ocasión preguntas de la prensa relacionadas al deber que es obligatorio para todo varón surcoreano apto, salvo contadas excepciones.

Uno de los primeros en hablar sobre su ingreso al Ejército fue Jin, el ídolo mayor de Bangtan y quien consecuentemente debería ser el primero en unirse a la milicia.

Durante la rueda de prensa por el lanzamiento de Map of the soul: 7, en febrero del año pasado, el idol replicó la mención de un periodista: “Muchas personas sienten curiosidad por el tema del alistamiento, pero todavía no se ha decidido. De hecho, es un tema muy delicado, todavía no hay planes. Tomo el servicio militar como algo natural. Si el país llama, responderé”.

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope en conferencia por el estreno de MOTS7. Foto: BIGHIT MUSIC

Las palabras de Kim Seokjin en ese entonces generaron opiniones encontradas. En cuanto a las negativas, internautas locales criticaron a la estrella porque consideraron que se tomó “muy a la ligera” el tema.

Jin y su segunda respuesta sobre el servicio militar

Nuevamente el Bangtan mayor tomó la palabra cuando los medios abordaron el servicio militar de BTS en la conferencia por el estreno del álbum BE. Dicha reunión fue celebrada en noviembre del 2020, solo días antes de que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de Ley sobre la posposición del enlistamiento de determinados cantantes coreanos con grandes logros.

“Como ciudadano de Corea del Sur es un hecho y cuando el país me llame responderé con gusto. Estoy planeando inscribirme cuando llegue el momento (…). Los miembros y yo hemos discutido este tema a menudo y todos estuvimos de acuerdo en que queremos cumplir con nuestro deber de realizar el servicio militar obligatorio”.

Jin de BTS en la conferencia de prensa del álbum BE. Foto: Big Hit

Namjoon, el líder del aclamado septeto K-pop, agregó sobre la polémica en torno al proyecto conocido extraoficialmente como la ‘Ley BTS’: “Pienso que debido a que recibimos mucho amor, se creó controversia al respecto. No creo que todos sean argumentos o eventos justos y razonables, pero como personas que tenemos que vivir como cantantes, como nos quieren mucho, pensamos que hay mucho ‘ruido’ y tratamos de aceptarlos como parte de nuestro destino”.