En el 2020, la acusación de Mina a Shin Jimin de AOA paralizó la industria del entretenimiento coreano. La idol-actriz afirmó que sufría depresión a causa del presunto maltrato de quien era la líder del grupo K-pop. Catorce meses después, Dispatch expone una nueva versión sobre el caso de bullying.

El portal de noticias adjuntó chats de mensajería y transcripciones del audio grabado durante la visita de las miembros de AOA (incluyendo Jimin) a la casa de Mina, donde trataron de apaciguar la situación. En ese encuentro, Shin Jimin pidió perdón en múltiples oportunidades, pero Kwon rechazó sus disculpas argumentando que no eran sinceras.

Mina responsabilizó a Jimin por su decisión de abandonar AOA en el 2019. Foto: composición

La reunión de Mina, Jimin y miembros de AOA

Mensajes de texto publicados por Dispatch valida que Jimin y Mina se habían reconciliado en el funeral del padre de la primera. La conversación fue cordial entre abril y mayo del 2020 y se trataban afectuosamente.

Después de dos meses, el 3 de julio, Kwon Mina acusó públicamente a Shin Jimin de haberla maltratado psicológicamente y que incluso había atentado contra su vida a raíz de ello. Esa madrugada, las integrantes de AOA acudieron a la casa de su excompañera.

Mina y Jimin tenían discrepancias en sus memorias. La exlíder decía no recordar haberle golpeado más allá de un empujón, pero aún así quería disculparse. Mina estaba a la defensiva. “Tú me golpeaste con los puños. Parece que tu memoria no es buena. No estás aquí para resolver las cosas”, manifestó.

Jimin mina aoa

Chanmi: Todos cálmense un momento.

Mina: ¿Tú me lastimaste así pero no lo recuerdas?

Jimin: Todo fue mi error, lo siento.

Mina: Jimin, ¿no recuerdas?

Jimin: Es culpa mía, todo lo que te hice.

Mina: Me he vuelto loca.

Jimin: Lo siento de verdad.

Jimin: En serio, vine aquí a disculparme contigo.

Mina: Yo me he convertido en una persona rota ¿pero tú no recuerdas nada?

Jimin: [llorando] Lo siento tanto pero es todo lo que tengo en mis recuerdos. Todo es mi culpa, no necesitas perdonarme pero estoy aquí para disculparme. Como líder, quería guiarnos por la ruta correcta. No pensé que esas cosas te lastimarían y te dejarían cicatrices.

Jimin comentó que fue severa por el bienestar del grupo. Mina aseguró que esa actitud la hizo enfermar y tomar medicinas. “Tu me hacías bullying todos los días”, insistió.

Otras miembros de AOA actuaron de mediadoras entre las dos partes. “Es difícil expresar sus sentimientos cuando uno es joven. Jimin, decir que te vas no resuelve el problema. Si estás molesta con algo, escucha primero. Eres la mayor”, sostuvo la vocalista principal Choa.

Ella trató de razonar con las dos cantantes; dijo que en esa época tenían una agenda complicada y que descargó su sensibilidad con Mina. La exlíder volvió a disculparse en múltiples ocasiones.

El rol de Choa en la conversación fue destacado por los netizens. Foto: FNC

Al finalizar la reunión parecían haber solucionado el tema, y Choa también le mostró a Mina que solía ser desobediente cuando le indicaban algo en el grupo.

“Eres una persona noble, pero también cuando te decía algo no me escuchabas. Pensé que eras así y honestamente me di por vencida. Sin embargo, cuando Jimin te pedía algo, sí le hacías caso... seguro ella pensó que estaba procediendo correctamente, aunque no fue así”, puntualizó.

Jimin mina aoa

Dispatch resalta que aunque todos salieron de la reunión con tranquilidad, Mina volvió a rechazar las disculpas de Jimin horas después. El medio mostró que la idol actriz mensajeaba reclamos a su exlíder desde noviembre del 2020 a mayo del 2021.

Mina y el presunto abuso de poder a staff

En los registros de Kakao Talk enviados a Dispatch, figuran las conversaciones de mánagers de FNC Entertainment que trabajaban con la girlband.

Un staff señaló que Mina les pedía solicitudes personales (cita con el dentista, cita en el dermatólogo para su madre) aunque no es parte de sus funciones.

“Managers, no importa quién lo haga. Agenden una cita con el dentista para un tratamiento de conducto. ¿A quién tengo que decirle y cuántas veces?”, habría reclamado la idol.

Una fuente del sindicato de mánagers de la industria del entretenimiento clasificó ello como abuso de poder ante su subordinados. “Si es necesario para sus actividades laborales, la celebridad puede solicitar una cita al hospital, pero pedirlo para algún familiar está fuera del ámbito de trabajo”.

Otros mensajes en grupos del personal de FNC revelaron quejas por los reclamos de la cantante.

“Mina unnie da miedo. Cuando le dije que sí le había enviado un mensaje me dijo inmediatamente ‘oye, no me respondas en ese tono‘”.

“Estoy cansada de caminar en ascuas alrededor de Mina unnie todo el tiempo”.

Puedes leer las transcripciones completas (original en coreano) en Dispatch vía web.