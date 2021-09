En cuestión de horas llegará el debut en solitario más esperado de la escena musical: Lisa iniciará su camino individual en la industria con LALISA, su primer single álbum.

Si eres fan de BLACKPINK, no te pierdas el lanzamiento de la producción de cuatro pistas que preparó por meses la talentosa maknae. Conoce aquí todos los datos sobre el estreno.

LALISA será el disco debut en solitario de Lisa de BLACKPINK. Foto: YG

Cuándo es el debut de Lisa con LALISA

Lisa de BLACKPINK debutará como solista con el lanzamiento de su single álbum LALISA, el cual contiene cuatro pistas, entre las que figuran el título principal homónimo y “Money”. Dicha producción será liberada el viernes 10 de septiembre (EST).

A qué hora se estrena LALISA

A la medianoche del día 10 en Estados Unidos, YG Entertainment estrenará el solo de Lalisa Manobal. En simultáneo, publicarán el MV de “Lalisa”, el title track.

Lisa debut: horarios por países

Debut Lisa en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras : 10.00 p. m. del 9 de setiembre

Debut Lisa en Perú, México, Colombia y Ecuador : 11.00 p. m. del 9 de setiembre

Debut Lisa en Bolivia, Puerto Rico y Venezuela : 12.00 a. m. del 10 de setiembre

Debut Lisa en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay : 1.00 a. m. del 10 de setiembre

Debut Lisa en España : 6.00 a. m. del 10 de setiembre

Debut Lisa en Corea del Sur: 1.00 p. m. del 10 de setiembre.

El estilo de Lisa causa sensación en imagen promocional de su solo debut. Foto: YG

LALISA countdown live

La ‘Princesa de Tailandia’ realizará su primer countdown live en solitario una hora antes del lanzamiento mundial de LALISA. La cita será a través de la plataforma VLive.

Dónde ver el estreno de LALISA

El solo álbum estará disponible en todas las plataformas musicales, mientras que el MV “LALISA” llegará por el canal oficial de BLACKPINK en YouTube.

Link de YouTube para ver el MV “LALISA”

Una cuenta regresiva será abierta minutos antes del estreno del MV “LALISA”. No te pierdas el conteo, que será publicado en: https://www.youtube.com/channel/UCOmHUn--16B90oW2L6FRR3A [copiar y pegar].

Metas de LALISA

BLINK busca romper la escena musical con el solo de Lisa. Para ello ha planificado una serie de metas de stream y descarga oficial. Conoce aquí cuáles son, según fansite internacional de la famosa tailandesa de 24 años.

Metas para el single álbum LALISA y el MV. Foto: Facebook

Cómo hacer stream de LALISA en YouTube

Hacer stream puede parecer una tarea fácil, pero va más allá de simplemente darle play a una canción. De ello son conscientes los BLINK, quienes difunden guías para la correcta reproducción del solo de Lisa en YouTube, Spotify y más plataformas musicales.

Sobre la correcta forma de hacer stream al solo de Lisa. Foto: captura Twitter

Mayor información disponible en: https://twitter.com/btsbpsafeplace/status/1430579042227564548 [copiar y pegar].

Qué significa “Say LALISA love me”

El teaser principal de LALISA reventó las redes sociales por múltiples elementos, pero en particular por el verso de la ídolo: “Say LALISA love, LALISA love me”. ¿Qué significa dicha frase?

Literalmente, es traducida del inglés al español como: “Di: ‘LALISA, ámame’”.

Teaser LALISA