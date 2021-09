ENHYPEN: Jake se recupera de la COVID-19 y es dado de alta

Luego del positivo a COVID-19 de seis integrantes de ENHYPEN, Jake reveló que ha superado la enfermedad el miércoles 8 de septiembre. La noticia la comunicó él mismo con un mensaje para sus fans por la plataforma Weverse y transmitió que sus cinco compañeros también están recuperándose sin complicaciones.

Tras presentar síntomas leves, Jake, Jungwon, Heesung, Jay, Sunghoon y Niki permanecían en un centro médico designado por las autoridades. Ese es el protocolo en Seúl para todos aquellos que se han contagiado con COVID-19 y no tienen una infeccións severa.

Al haber vencido al coronavirus, Jake escribió emocionado, “¡ENGENES, me he recuperado y me han dado de alta del centro de salud! Los otros miembros también están yendo bien y creo que pronto podrán volver a casa. ¡ENHYPEN, hwaiting!”.

Su compañero Sunghoon contestó el post en la red social con la expresión de aliento “hwaiting!”, lo que confirmó a los fans que hay buen ánimo en el grupo.

Jake en Weverse. Foto: captura

ENHYPEN y la COVID-19

Jake, de 18 años, fue el primero de sus compañeros de grupo en mostrar síntomas de haber contraído el virus el 30 de agosto, según informó el comunicado de BE:LIFT en aquella oportunidad. ENHYPEN ya aplicaba cuarentena preventiva desde cuatro días antes , al haberse confirmado que un staff que trabajó en el set de grabaciones con el grupo había sido diagnosticado con COVID-19.

Luego de que Jake desarrollara síntomas leves de la enfermedad y diese positivo a la prueba PCR, otros cuatro miembros del septeto (Jungwon, Heeseung, Jay y Sunghoon) también fueron diagnosticados con el virus. Su estado de salud fue informado por BE:LIFT el 2 de septiembre.

Tres días después, la agencia confirmó que Niki, el integrante menor de la boyband, también había dado positivo a COVID-19. El único miembro de ENHYPEN que no se contagió fue Sunoo.

Afortunadamente, los jóvenes cantantes de K-pop no desarrollaron complicaciones y mantuvieron el contacto con los fans a través de publicaciones ocasionales en Weverse.