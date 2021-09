Seo Ye Ji vuelve a los dramas con Eve’s scandal tras caso de Kim Jung Hyun

Este podría ser el siguiente drama coreano de Seo Ye Ji tras It’s okay to not be okay y luego de cuatro meses de hiatus en la industria.

Seo Ye Ji como la protagonista de It's okay to not be okay, su último trabajo para TV. Foto: tvN

Publicidad