Netflix: El juego del calamar, oscuro thriller coreano donde vivir es el objetivo

A través de sus redes sociales, Netflix compartió con sus usuarios las novedades que presentará septiembre de 2021. Más allá de películas, series, documentales y programas animados, las producciones coreanas también tienen su espacio en el streaming.

El juego del calamar es el nombre que lleva el nuevo show coreano de Netflix. Este está protagonizado por Lee Jung-Jae (Líbranos del mal), Park Hae-Soo (Memories of the alhambra) y Wi Ha-Jun (Romance is a bonus book ).

Tráiler de El juego del calamar

De acuerdo al avance revelado por Netflix, 456 concursantes, con problemas de liquidez de dinero, se inscriben en una serie de juegos extraños, pero conocidos por ellos, ya que muchos los jugaban cuando eran niños. Más allá de ser una simple competencia, el grupo deberá competir por un premio en efectivo de 40 millones de dólares, una cantidad difícil de rechazar.

Sin embargo, los concursantes aprenden poco a poco que lo que están haciendo no es tan simple como parece: los perdedores de cada ronda son ejecutados y solo uno será el vencedor.

El clip de Squid game, nombre que lleva en inglés, también presenta al cerebro detrás de los juegos, aunque su rostro está escondido detrás de una máscara. Así también, vemos a un grupo de personas que admiran lo que está pasando desde una oficina en un piso en alto.

El juego del calamar estará disponible en Netflix desde el 17 de septiembre.

Estreno de dramas coreanos para septiembre en Netflix