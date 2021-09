Un nuevo póster teaser del solo de Lisa fue publicado al iniciar el 5 de setiembre (KST). Esta noticia dejó como resultado múltiples teorías de los BLINKS. ¿Qué se dice tras el lanzamiento de este nuevo material?

La maknae de BLACKPINK se acerca a su esperado debut como solista, programado para el 10 de este mes con LALISA, su primer single álbum. Aquí, las teorías que trajo el más reciente adelanto de la pieza musical que aseguró su rotundo éxito con más de 700.000 copias vendidas a nivel mundial en solo cuatro días.

“Catch me if you can” en LALISA

Tres elementos relacionados al nuevo póster de LALISA destacan y suscitan las hipótesis de los fans. Estos son: la descripción presente en la publicación en redes sociales, la motocicleta y la frase ubicada en la parte inferior.

Conjugando estos elementos, y sumándolos a los adelantos mostrados anteriormente donde Lisa exuda carisma y vigor, la principal teoría de BLINK versa que Lisa podría aparecer manejado una moto en el MV de “Lalisa”, y que el solo representará la libertad de su ser o el empoderamiento femenino.

Nuevo póster de Lisa de BLACKPINK. Foto: YG

Se postula, además, que el slogan en inglés ‘catch me if you can’ (atrápame si puedes) sería una killing part de la cual se tuvo un primer spoiler gracias a una publicación de Jennie que data de hace un año.

Otros fans también manejan la idea de que la famosa tailandesa abriría su videoclip montada en el vehículo, luego diría la frase ya citada y, finalmente, daría inicio a su esperado viaje individual. En contraparte, la misma escena describe podría ser el gran cierre del MV, según BLINK.

¿Qué más se dice tras el nuevo teaser? A continuación, otras impresiones de los admiradores de la superestrella K-pop.

Fans de BLACKPINK sobre el nuevo póster de LALISA. Foto: captura Twitter

Fans de BLACKPINK sobre LALISA. Foto: captura Twitter

Teorías sobre el solo LALISA. Foto: captura Twitter

Teorías sobre el solo LALISA. Foto: captura Twitter

Hace un año, Jennie habría dado spoiler del solo de Lisa. Foto: captura Twitter

Teorías sobre el solo de Lisa. Foto: captura Twitter

Teorías sobre el solo de Lisa. Foto: captura Twitter

Estreno de LALISA de Lisa

LALISA, el primer single álbum de Lisa, será publicado a la medianoche del viernes 10 de septiembre (KST). A esa misma hora, el reloj en Corea del Sur macará las 1.00 p.m., mientras que en Perú serán las 10.00 p.m. del día 9.