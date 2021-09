El 3 de setiembre, representantes de Park Seo Joon confirmaron su ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel, una oferta que se había filtrado desde meses atrás. El actor de 33 años hará su debut en Hollywood con la experiencia acumulada en una década de carrera frente a las cámaras.

Aunque los agentes no especificaron el nombre de la cinta o su rol en esta, fuentes de la industria consideran un secreto a voces la participación de Park Seo Joon al lado de Brie Larson en la megaproducción The Marvels (Capitana Marvel 2).

Park Seo Joon se une oficialmente a la UCM. Foto: composición LR / Marvel

El referido intérprete se convierte en el tercer actor de etnia coreana que trabaja con Marvel Studios. Le precedieron Claudia Kim en Avengers: age of Ultron y recientemente Ma Dong Seok como uno de los superheroes de Eternals.

Si hasta ahora no conocías a Park Seo Joon, te dejamos algunos de sus trabajos más conocidos en series coreanas que puedes ver por streaming en Viki y Netflix.

Park Seo Joon. Foto: Naver.

Park Seo Joon: K-dramas

She was pretty

Si bien Park Seo Joon debutó en la actuación con un drama musical (Dream high 2) en el 2012, su gran salto al estrellato se produjo tres años después con su protagónico en She was pretty, K-drama que fue un éxito de audiencia.

En esta historia, una mujer que “perdió su belleza” al volverse adulta se encuentra con su primer amor de la infancia al trabajar en una revista de moda. Él es un estricto editor que con el pasar del tiempo se dará cuenta de la verdadera identidad de Hyejin.

Hwarang: the poet warrior youth

Este drama del 2016 está ambientado en la época de la dinastía Sila (57 a. C. - 935 d. C.). Park Seo Joon interpreta a Moo Myung, un plebeyo que aspira a convertise en un guerrero Hwarang. Para ello asume la identidad de su mejor amigo, quien fue asesinado por uno de los hombres de la reina.

Fight for my way

Con la serie Fight for my way, Park Seo Joon se convirtió en un luchador de taekwondo y artes marciales mixtas. Además de enfocarse en las historias de superación personal, el drama relata el paso de la amistad al amor entre los protagonistas.

What’s wrong with secretary Kim

En 2018, Park Seo Joon fue nombrado ‘ícono de la comedia romántica’ y afianzó su fama como uno de los galanes más cotizados de la industria.

La serie muestra la química entre el vicepresidente de una gran corporación y la secretaria que trabaja con él desde hace nueve años. Poco a poco, ambos descubren sus sentimientos más allá de lo laboral.

Itaewon class

Fue uno de los dramas más valorados del 2020 que incluso creó furor por los emprendimientos en el público coreano. Park Seo Joon interpreta a Park Sae Roy, un joven que fue enviado a la cárcel injustamente tras la muerte de su padre.

Con una increíble fuerza de voluntad, Sae Roy se propone tener el mejor restaurante de la costosa zona turística Itaewon y vencer a la millonaria familia que trajo desgracia a su vida.