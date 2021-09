Yunho de DBSK fue multado por incumplir normas de distanciamiento y vuelve a pedir perdón

Luego del incidente en febrero, Yunho de DBSK fue multado por incumplir normas de distanciamiento en medio de la pandemia y volvió a pedir disculpas a sus fans por su comportamiento.

Yunho de DBSK es cantante y bailarín. Foto: SM

El idol K-pop de segunda generación escribió un extenso mensaje en sus redes sociales.

Esta es la traducción al español de las disculpas de Yunho de DBSK desde su cuenta personal en Instagram.

“Hola, soy Jung Yunho. En primer lugar, me disculpo sinceramente una vez más con todos los que me han decepcionado en el pasado.

Como persona amada por muchas personas, me disculpo una vez más por no seguir las reglas de cuarentena al reunirme con mis amigos hasta pasadas las 10 p. m. en febrero, y estoy preocupado por muchas personas debido a mi negligencia al no revisar los lugares que visité. Solo lamento mucho las molestias ocasionadas.

En ese momento, un amigo me pidió un favor, y asistí sin estar particularmente atento porque solo escuché la explicación de que era un lugar donde podíamos tener una conversación tranquila.

Me avergoncé de mí mismo y pasé un tiempo de arrepentimiento, y todavía estoy reflexionando sobre ello.

Meditaré más sobre mí mismo para que algo así no vuelva a suceder en el futuro.

Una vez más, me disculpo sinceramente por causar preocupación a muchas personas debido a mi negligencia”.

Post de Yunho de DBSK. Foto: captura Instagram

¿Qué pasó con Yunho de DBSK?

En marzo de 2021, Yunho de DBSK fue investigado por la Policía coreana por haberse quedado en un local de Gangnam el 25 de febrero pasándose del horario permitido.

El idol K-pop fue intervenido a las 12.35 a. m. y entregado a la Fiscalía.

Luego de que Yunho de DBSK admitiera culpa se le otorgó una multa, pero el monto no fue revelado a los medios coreanos.