Fue uno de los estrenos más esperados de la temporada en el ámbito de los K-dramas y no decepcionó. Lovers of the red sky va camino a convertirse en el favorito del público coreano, y con solo dos capítulos actualmente emitidos.

El nuevo saeguk (producción histórica) trae de regreso a la joven pero experimentada actriz Kim Yoo Jung, quien de la mano del aclamado Ahn Hyo Seop da vida a una historia de amor en el que la magia, los dioses y el destino juegan un rol trascendental.

Si aún no viste sus dos primeros episodios de esta serie de lunes y martes también llamada Red sky o Hong Chun Gi, que cautiva a la audiencia local de Corea del Sur, aquí te contamos dónde encontrarlos gratis y con subtítulos en español.

Kim Yoo Jung y Anh Hyeo Seop protagonizan Lovers of the red sky. Foto: composición LR/Naver

¿Cómo le fue al estreno de Lovers of the red sky?

Conforme a Nielsen Korea, la noche de su estreno, el lunes 30 de agosto (KST), Lovers of the red sky logró una media de audiencia nacional del 6,6%. Dicha cifra bastó para que demuestre cuán esperada fue por los fans, pero no le alcanzó para debutar liderando la franja horaria, ya que Police university mantuvo su corona a la serie más vista de inicio de semana.

No obstante, al día siguiente logró revertir las posiciones. Aumentando hasta 8,8%, lo nuevo de Kim Yoo Jung y Ahn Hyo Seop destronó a la comedia de Krystal y Jinyoung, que registró 7,1%.

Los resultados marcan el exitoso inicio de Red sky. Ahora, quedará por ver si este saeguk de fantasía, que irrumpe el ámbito por su historia, logra mantener cautivo a su público en las próximas semanas.

Imagen promocional de Lovers of the red sky. Foto: SBS

Ver gratis capítulos 1 y 2 de Red sky

Puedes ver gratis los capítulos 1 y 2 de Lovers of the red sky en Viki Rakuten. Lo único que necesitarás para acceder a ellos es contar con una cuenta en la plataforma, y listo, encontrarás los episodios actualmente emitidos con subtítulos de calidad en español.

Sinopsis de Lovers of the red sky

La historia sigue a Chun Gi y Ha Ram, dos jóvenes cuyos destinos están entrelazados por el amor y el poder de las deidades.

Compartimos aquí la sinopsis oficial de Viki.

“Durante la dinastía Joseon, una joven llamada Hong Chun Gi (Kim Yoo Jung) es pintora, una verdadera rareza en la Corea de Joseon, donde los valores confucianos dictan que tales actividades no son adecuadas para una mujer. Nació ciega, pero de alguna manera se las arregló para adquirir el sentido de la vista. Y ahora ha sido aceptada en la universidad de arte más prestigiosa del país.

Un día, conoce a Ha Ram (Ahn Hyo Seop), un astrólogo cuyo destino es el polo opuesto al suyo: aunque nació vidente, perdió esa facultad en un accidente de la infancia. Sin embargo, también posee un talento asombroso: a pesar de ser ciego, puede leer el futuro siguiendo el movimiento del cielo por la noche.

Hong Chun Gi se enamora de Ha Ram y está decidida a ganarse su corazón. Pero el dúo se ve envuelto en las maquinaciones de la corte real, en particular las que involucran a dos príncipes, el príncipe de espíritu libre Anpyeong (Gong Myung) y el cruel e intrigante príncipe Sooyang (Kwak Si Yang), un hombre que anhela convertirse en el próximo rey de Joseon”.

Más sobre Lovers of the red sky

Dirigida por Jang Tae Yoo (Hyena, My love from the star y Tree with deep roots), y con el guion de Ha Eun, la serie es una adaptación de la novela del mismo nombre de Jung Eun Gwol, escritor cuyas obras originales inspiraron las aclamadas series históricas Sungkyunkwan scandal y The moon embracing the sun.