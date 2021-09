En el descuento para su gala central, los 48th Korean Broadcasting Awards reveló el 2 de setiembre a casi todos los ganadores de la edición menos al merecedor del daesang. BTS, Brave Girls, Kim So Hyun y Yoo Jae Suk forman parte de esta relación que emociona a los fans.

48th Korean Broadcasting Awards: ganadores

Un total de 29 programas y 28 personas resultaron triunfadores en este evento organizado por la Asociación de Radiodifusores de Corea.

Destaca en el listado Kim So Hyun, quien fue elegida como la mejor actriz coreana por su trabajo en su más reciente drama River where the moon rises (KBS) y obtuvo la presea de popularidad.

BTS también brilla al conseguir la categoría al mejor artista masculino por segunda vez consecutiva y el premio al cantante popular.

BTS en imagen promocional del CD Butter. Foto: BIGHIT MUSIC

Presentamos aquí a los K-dramas, artistas y variedades ganadores.

Mejor artista masculino : BTS

: BTS Mejor artista femenina : Brave Girls

: Brave Girls Mejor drama : River where the moon rises

: River where the moon rises Mejor actriz : Kim So Hyun por River where the moon rises

: Kim So Hyun por River where the moon rises Mejor actor : Chun Ho Jin por Once again

: Chun Ho Jin por Once again Popularidad: Kim So Hyun

Kim So Hyun es una actriz coreana de 22 años. Foto: Naver

Premio al cantante popular : BTS

: BTS Mejor estrella femenina de variedades : Kim Sook por Boss in the mirror de KBS

: Kim Sook por Boss in the mirror de KBS Mejor estrella masculina de variedades : Yoo Jae Suk por How do you play?

: Yoo Jae Suk por How do you play? Mejor estrella de telerrealidad femenina : Hwasa de MAMAMOO por Home alone

: Hwasa de MAMAMOO por Home alone Mejor estrella de telerrealidad masculina : Yang Se Hyung Master in the house

: Yang Se Hyung Master in the house Mejor programa de nuevos medios : MMTG de SBS

: MMTG de SBS Mejor programa de cultura / actualidad: The story of the day biting the tail de SBS (ambas temporadas)

¿Cuándo y dónde ver los 48th Korean Broadcasting Awards?

La ceremonia de los 48th Korean Broadcasting Awards será trasmitida el 10 de setiembre (KST) por MBC TV.

Además de entregar la preseas a los ganadores, el evento anunciará en la gala al flamante merecedor del gran premio. Asimismo, contará con la presencia de Leenalchi, Brave Girls y Parc Jae Jung de MSG Wannabe en calidad de MC.