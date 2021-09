El actor y modelo indio Sidharth Shukla ha fallecido el 2 de setiembre a los 40 años, confirmó en la citada fecha Colors TV, el canal de televisión donde trabajaba.

“En Colors, estamos tristes y devastados por la repentina pérdida de nuestro familiar Sidharth Shukla. Lo extrañaremos inmensamente. Su deceso es una pérdida irreparable para nosotros y toda la industria”, comunicó la empresa por medio de Twitter.

Anuncio sobre la muerte de Sidharth Shukla. Foto: captura @ColorsTV

¿Por qué falleció Sidharth Shukla?

Medios reportaron en un primer momento que la muerte del famoso indio fue consecuencia de un infarto al corazón. Sin embargo, esta información fue desmentida mientras allegados del fallecido esperan resultados de la autopsia para determinar el detonante del deceso.

Por otro lado, según The Indian Express, de acuerdo con la policía de Mumbai, no se encontraron signos de lesiones en la estrella de Bollywood y la causa del fallecimiento figuraba como “aún no determinado”.

Famosos se despiden de Sidharth Shukla

Su temprana partida enluta el corazón de fans de sus colegas del rubro, quienes acuden a las redes sociales para compartir su pesar.

Una de las estrellas de Bollywood en expresar sus condolencias fue Madhuri Dixit, quien compartió en Twitter: “Es simplemente inconcebible e impactante. Siempre serás recordado, Sidharth Shukla. Que tu alma descanse en paz. Mi más sentido pésame a la familia.”

Madhuri Dixit se despide de Sidharth Shukla. Foto: Twitter / @MadhuriDixit

Por su parte, Asim Riaz, actor y modelo que compartió reflectores y amistad con el desaparecido artista, manifestó: “Me reuniré contigo en el cielo, hermano”.

Asim Riaz tras la partida de Sidharth Shukla. Foto: Twitter / @imrealasim

Parineeti Chopra, actriz y cantante, se sumó al pesar: “Es imposible de procesar. Descansa en paz, Sidharth Shukla. Fuiste verdaderamente amado por millones”.

Cantante y actriz Pareneeti Chopra tras conocer el deceso de Sidharth Shukla. Foto: @PareneetiChopra/Twitter

¿Quién fue Sidharth Shukla?

Sidharth Shukla inició su carrera en la industria del entretenimiento como modelo y se hizo conocido por ser el primer indio en coronarse ganador del certamen Mejor modelo del mundo 2005. Tres años después, se aventuró al rubro del cine y la televisión. También destacó como figura de realities y como presentador.

Algunos de sus trabajos más conocidos son las series de comedia romántica Love u Zindagi, Balika vadhu y Dil se dil tak y la película Humpty sharma ki dulhania.