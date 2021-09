Son Seok Gu, actor de D.P, fue acusado de bullying: agencia desmiente a internauta

Son Seok Gu, actor que aparece en la serie D.P. El cazadesertores, fue tendencia en Naver luego de que un post anónimo lo acusara de violencia escolar. El 1 de setiembre, la agencia del intérprete de 38 años salió al frente para desmentir el supuesto bullying.

La controversia inició el 31 de agosto, cuando el usuario ‘A’ afirmó en Twitter haber asistido a la misma escuela secundaria que Son y que era testigo de que él había agredido a otros estudiantes. Según ‘A’, el actor fue uno de los ‘iljin’ (perpetradores de bullying) de su colegio ubicado en Daejeon Daedeok.

“Son Seok Gu solo escogía a los más débiles para acosarlos”, comentó el internauta y mencionó que “los ahorcaba, golpeaba en la cabeza y también los agredía con su calzado”. ‘A’ argumentó que nunca disciplinaron a Son pues no había ley que prevenía la violencia escolar en los años 90s y las instituciones no intervenían en sucesos de bullying.

Según ‘A’, la víctima intentó denunciar lo que pasó algunos años después, cuando ya estaba en preparatoria, pero el caso fue cerrado sin sanción por las autoridades.

“He tenido un peso sobre mí desde que vi el incidente y por ser cómplice al no dar testimonio para ayudar a la víctima. Cuando vi a Son Seok Gu en TV no pude evitar enfurecerme, así que escribo esto para no cometer el mismo error esta vez”, fue el argumento del usuario que presentó la acusación.

Son Seok Gu en la serie D.P. (Deserter pursuit) como el capitán Im Ji Sup. Foto: Netflix

Un día después, la agencia SBD Entertainment envió su declaración a los medios coreanos en representación de Son Seok Gu, quien cumplió parte de su educación en el extranjero.

“De acuerdo a nuestras investigaciones, los contenidos de la publicación mencionada son falsos. Estamos en proceso de denunciar por la vía legal al autor de esas afirmaciones”, cita el portal Hangkuk Ilbo.