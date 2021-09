El aclamado grupo MONSTA X regresará a la escena musical con “One day”, su nuevo sencillo. Poco antes de iniciar el 1 de setiembre (KST), el fandom Monbebe recibió el anuncio de este próximo lanzamiento junto con el primer póster teaser del mismo.

¿Qué se sabe del single del sexteto K-pop y cuándo será estrenado? Compartimos aquí toda la información disponible.

MONSTA X debutó en 2015. Foto: Starship

“One day” de MONSTA X

Los famosos coreanos que integran MONSTA X no se detienen este 2021 y, tras el lanzamiento del single comercial “Kiss or death” el 26 de julio, presentarán al público su nuevo sencillo “One day”.

Sobre el mismo se mantienen en reserva detalles específicos, como el género musical. Sin embargo, el póster teaser da un adelanto de la temática, que podría retratar una historia de desamor por el logo que versa: “Te deseo lo mejor con alguien nuevo, pero nunca te amarán como yo”.

Teaser de "One day", lo nuevo de MONSTA X. Foto: Twitter / @OfficialMonstaX

Debido a que esta frase se encuentra en inglés, los fans postulan también que sería el inicio de las nuevas promociones del grupo en el citado idioma. No obstante, esto no ha sido confirmado.

Además de los mencionados datos, también es oficial que “One day” verá la luz el jueves 10 de setiembre (hora exacta por confirmar).

Post de MONSTA X sobre el nuevo sencillo "One day". Foto: Twitter / @OfficialMonstaX

MONSTA X en 2021

Este año ha sido de actividad musical constante para el grupo senior de Starship Entertainment, que ha presentado cuatro trabajos en lo que va del 2021.

Entre los lanzamientos ejecutados en el periodo anual figura su sexto mini álbum One of a kind. Este fue revelado en junio con la pista principal “Gambler” y, si bien no consiguió trofeos de shows televisivos domésticos a la fecha, tuvo buen desempeño en importantes listas como Billboard.

Por otro lado, la más reciente publicación de MONSTA X es “Kiss or death”, canción colaborativa para la plataforma Universe que liberaron días después del alistamiento militar del líder Shownu.