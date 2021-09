Choi Sooyoung, idol actriz de Girls’ Generation, considera la propuesta de interpretar a una enfermera en el K-drama Tell me your wish. Ji Chang Wook es el principal candidato para el rol protagónico masculino.

Las novedades sobre el siguiente proyecto de Sooyoung se reportaron el 1 de setiembre. Ese mismo día, la agencia Saram Entertainment confirmó que la posibilidad de su incorporación al elenco está siendo evaluada.

“Sooyoung recibió una oferta para Tell me your wish y actualmente está revisándola”.

Sooyoung de SNSD y Ji Chang Wook. Foto: Naver

De qué trata Tell me your wish

Según K-media, este es un drama que toca el tema de ‘morir en paz’. Se ambienta en un hospital y contará casos de pacientes con enfermedades en etapas terminales y voluntarios que los ayudan a completar sus últimos deseos. Está a cargo de Kim Yong Wan, director de The Cursed.

Ji Chang Wook interpretaría a Yoon Gye Re, un hombre que huye de la muerte. Su personaje inicialmente no tenía deseos de vivir y resistía a duras penas de su destino. Cada vez que crece su voluntad de aferrarse a la vida, se realiza un nuevo tatuaje.

El personaje propuesto a Sooyoung es el de la enfermera Seo Yeon Joo, un ícono de la vitalidad que está obsesionada con el estilo de vida saludable.

Sooyoung es actriz y miembro del legendario grupo K-pop Girls' Generation. Foto: Naver

Tell me your wish iniciaría rodaje en la segunda mitad del año, cuando se confirme al elenco principal.

Por ahora, Ji Chang Wook continúa filmando la serie de Netflix The Sound of Magic tras haber estrenado Lovestruck in the city a finales 2020.

Sooyoung también estuvo en pantalla este año con los K-dramas Run on y So I married an antifan. En agosto se reportó que la idol actriz también recibió la propuesta de otro protagónico con Jang Geun Suk. Todavía no hay actualizaciones sobre esa oferta.