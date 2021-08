BTS, calendario setiembre 2021: todos los horarios de las actividades de Bangtan

No solo los cumpleaños de Jungkook y Namjoon, el grupo BTS tiene diversas actividades programadas para setiembre 2021 y en este artículo encontrarás los detalles de horarios y fechas.

1 de setiembre 2021 | Cumpleaños de Jungkook

La celebración del cumpleaños de Jungkook inició el 31 de agosto para los ARMY de Latam.

Cumpleaños de Jungkook en Perú, Colombia, México, Ecuador y Panamá : 10.00 a. m. (31 de agosto)

: 10.00 a. m. (31 de agosto) Cumpleaños de Jungkook en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua : 9.00 a. m. (31 de agosto)

: 9.00 a. m. (31 de agosto) Cumpleaños de Jungkook en Chile, Venezuela, Cuba, Haití y República Dominicana : 11.00 a. m. (31 de agosto)

: 11.00 a. m. (31 de agosto) Cumpleaños de Jungkook en Argentina, Brasil y Uruguay : 12.00 p. m. (31 de agosto)

: 12.00 p. m. (31 de agosto) Cumpleaños de Jungkook en Bolivia : 1.00 p. m. (31 de agosto)

: 1.00 p. m. (31 de agosto) Cumpleaños de Jungkook en España: 5.00 p. m. (31 de agosto)

Jungkook y J-Hope. Foto: VLive

6 de setiembre 2021 | BTS x Live Lounge

RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook de BTS participarán en una entrevista para la BBC, específicamente para el show Live Lounge, donde se espera que presenten “Butter”, entre otros de sus temas.

Perú, Colombia, México, Ecuador y Panamá : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Chile, Venezuela, Cuba, Haití y República Dominicana : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Argentina, Brasil y Uruguay : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. Bolivia : 8.00 a. m.

: 8.00 a. m. España: 12.00 p. m.

7 de setiembre 2021 | Pósters de BTS x ISU

No se ha dado mucho detalle sobre la colaboración de BTS para ISU, pero el 7 de setiembre saldrá merch de ambas marcas.

BTS aparece en la edición de agosto de la revista Billboard. Foto: Billboard

9 de setiembre 2021 | MOTS ON:E

Luego de una exitosa preventa, HYBE lanzará oficialmente el 9 de setiembre el DVD y Blue-ray de MAP OF THE SOUL ON:E (MOTS ON:E).

Map of the soul ON:E el concierto de BTS que marcó el 2020 ahora en DVD y Blue-Ray. Foto: composición LR / HYBE

10 de setiembre 2021 | Video “Permision to dance”

El 10 de setiembre, RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook de BTS mostrarán un nuevo video relacionado a “Permision to dance”.

12 de setiembre 2021 | Cumpleaños de Namjoon [RM]

El líder de BTS, Kim Namjoon, o conocido mundialmente como RM, celebrará su cumpleaños número 27. Y ARMY Latam lo celebrará en los siguientes horarios

Perú, Colombia, México, Ecuador y Panamá : 10.00 a. m. (11 de setiembre)

: 10.00 a. m. (11 de setiembre) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua : 9.00 a. m. (11 de setiembre)

: 9.00 a. m. (11 de setiembre) Chile, Venezuela, Cuba, Haití y República Dominicana : 11.00 a. m. (11 de setiembre)

: 11.00 a. m. (11 de setiembre) Argentina, Brasil y Uruguay : 12.00 p. m. (11 de setiembre)

: 12.00 p. m. (11 de setiembre) Bolivia : 1.00 p. m. (11 de setiembre)

: 1.00 p. m. (11 de setiembre) España: 5.00 p. m. (11 de setiembre)

RM o Kim Namjoon es líder y rapero en BTS. Foto: Billboard

12 de setiembre 2021 | MTV VMAs

Los MTV VMAs 2021 se desarrollarán el 12 de setiembre y aunque BTS no ha confirmado asistencia está nominado en cinco categorías (Mejor K-pop, mejor coreografía, mejor video pop, mejor edición y canción del año).

BTS es el grupo más nominado a los MTV Video Music Awards 2021. Foto: composición Diario La República / MTV / Big Hit Music

14 de setiembre 2021 | BTS en la ONU

Lo que si está confirmado es que BTS representará a Corea del Sur en una sesión de la ONU el 14 de setiembre. Esta será la tercera aparición de RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook.

BTS durante su primera visita a la sede de las Naciones Unidas en el 2018. Foto: AFP

25 de setiembre 2021 | BTS en Global Citizen Live

El Global Citizen Live tendrá como artistas principales a BTS y se llevará a cabo el 25 de setiembre en Estados Unidos.

El lineup de este evento tiene a Billie Eilish, Edd Sheeran, Demi Lovato, Camila Cabello, entre otros.

Mira qué artistas se suman a BTS en el evento benéfico de Global Citizen. Foto: composición/Paradigm/BIGHIT/Warner

Todos los martes de setiembre de 2021 | Run BTS!

Desde el canal de YouTube Bangtan TV, HYBE comparte nuevos capítulos todos los martes de Run BTS!.