Wheein de MAMAMOO firma por THE L1VE y pide a fans que confíen en ella

Luego de varios rumores, Wheein de MAMAMOO hace oficial su pase a una nueva agencia que manejará su carrera como solista. La vocalista ahora será parte de THE L1VE, una compañía fundada por el rapero RAVI de VIXX.

El anuncio formal se hizo a la medianoche del 31 de agosto (KST) por las redes sociales de la agencia. A continuación se aprecia la foto de bienvenida para Wheein que ella también replicó en su cuenta de Instagram.

Wheein es presentada como artista de THE L1VE. Foto: Twitter

Wheein en Instagram

Al abrir esta nueva fase en su carrera, Wheein escribió un cálido mensaje a los fans de MAMAMOO donde reiteró que seguirá trabajando con el mismo empeño de antes.

“Para los MooMoos que han esperado pacientemente y las personas que me dan ánimo siempre. Me esforzaré para mostrarles buena música y un buen lado de mí a través de THE L1VE. A partir de ahora, trabajaré mucho, tanto en las promociones solista como en las actividades de MAMAMOO, así que envíenme su apoyo”, expresó.

Wheein agregó: “A los MooMoos que amo, seguiré trabajando para mostrarles lo que desean y esperan. ¡Confíen en mí!”

WAW, concierto virtual de MAMAMOO. Foto: RBW

En junio, Wheein fue la única miembro de MAMAMOO que no renovó su contrato de exclusividad con RBW. Se precisó que ella continuará como integreante de la girlband aunque sus proyectos solistas sean administrados por otro sello.

La intérprete de “Water color” será compañera de agencia con Ailee, otra destacada cantante coreana.

Respecto a MAMAMOO, el grupo femenino se prepara para el lanzamiento de un álbum recopilatorio de sus mejores éxitos en setiembre. Este proyecto incluirá nuevas versiones de sus hits y b-sides más queridos por los fans y, además, añadirán una canción inédita.