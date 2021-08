Chae Jong Hyeop sobre interpretar a Do Hyuk de Nevertheless: “Fue difícil para mí”

Han pasado días desde que Nevertheless se despidió del público con su capítulo 10, pero los actores que dieron vida a este K-drama continúan sorprendiendo a los fans con novedades relacionadas. Uno de ellos es Chae Jong Hyeop, quien confesó en una entrevista recién publicada por Cosmopolitan lo difícil que fue para él interpretar al tierno ‘second lead’ Nam Do Hyuk.

En la serie de Netflix y tvN, también llamada Aun así por su título en español, Chae dio vida a Do Hyuk, personaje secundario que disputó con Jae Eon (Song Kang) la atención de los fans y de la protagonista Na Bi (Han So Hee).

Sobre su personaje, quien se ganó el apodo de ‘chico papa’, el famoso coreano de 28 años reveló a la revista la traba que tuvo al tratar de realizar la caracterización.

Según compartió, esto radicaba en que debía plasmar la personalidad del rol de manera opuesta a la de Jae Eon, pero no podía visualizarlo porque gran parte del rodaje del proyecto no pudo apreciar las interacciones de la pareja protagonista.

No obstante, y por fortuna para él, Han So Hee le ayudó con su liderazgo de la escena. Aquí, las palabras del artista al detalle:

“Yang Do Hyuk y Yoo Na Bi son amigos desde hace mucho tiempo. Después de gustarle en secreto como su primer amor durante tanto tiempo, lo atrapan. Tenía que expresar sus sentimientos de una manera diferente a la de Jae Eon. Sin embargo, fue difícil para mí, ya que gran parte del tiempo filmaba sin saber cómo actuaban los dos juntos. Afortunadamente, Han So Hee controlaba la escena la mayor parte del tiempo. En lugar de que yo trabajara bien con ellos, Han So Hee lo hizo bien entre nosotros”.

Chae Jong Hyeop es un actor y modelo coreano de 28 años. Foto: Cosmopolitan

Sobre la diferencia entre Do Hyuk y Gil Yong

Mientras aparecía en Nevertheless, el actor coreano en ascenso Chae Jong Hyeop protagonizó The witch dinner junto con Song Ji Hyo, interpretando a Gil Yong.

En cuanto a las diferencias entre Do Hyuk y el personaje mencionado en el párrafo anterior, destacó que “el primero es como un pudín que absorbía y aceptaba todo, mientras que el segundo emitía una vibra más fuerte”, conforme Soompi.