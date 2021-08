¿Dylan Sprouse en un C-Drama?: todo sobre el debut del actor en China

Por medio de las redes sociales, los fans en todo el mundo están alertas a las actividades de sus artistas favoritos y si hacen algo realmente impresionante lo vuelven tendencia en cuestión de horas. Este fue el caso de Dylan Sprouse, quien causó revuelo luego de aparecer en el tráiler de una producción china e hizo que sus seguidores se preguntarán si es que debutaría en un C-Drama.

Esta interrogante tuvo respuesta luego de que se hiciera oficial el estreno del adelanto de The curse of Turandot o La Maldición de Turandot.

Aquí te dejamos el tráiler oficial

¿Dylan Sprouse en un C-Drama?

Cuando todos pensaban que se trataba de un C-Drama, los productores aclararon que se trataba de una película, lo cual no deja de ser llamativo, ya que se conoció toda la preparación por la que tuvo que pasar Dylan Sprouse para asumir el reto.

Primero se dijo que aprendió mandarín por casi seis meses antes de empezar el rodaje.

Este será el debut de Dylan Sprouse en el cine chino, lo cual ha emocionado a los fans que tiene el actor en dicho país.

Asimismo, el actor compartió desde su cuenta de Instagram la gran emoción por este nuevo proyecto en su carrera.

“Está bien, estoy muy emocionado. Quienes me conocen de cerca saben cuánto he hablado de este proyecto y de la experiencia que me cambió la vida que tuve en China al filmarlo. Seis meses de aprender mandarín, lucha con espadas, montar a caballo y después de un tiempo finalmente llegamos a ver el tráiler. Siempre quise estar en una película como esta, ya que vi este género en exceso desde que era niño. No puedo esperar a verlo y estoy muy agradecido de haber trabajado junto a actores tan talentosos”, escribió Sprouse.

Dylan Sprouse sobre The curse of Turandot. Foto: Instagram

Sobre The curse of Turandot

The curse of Turandot, es una película romántica de fantasía adaptada de una ópera italiana de Giacomo Puccini, según Deadline.

La trama destaca al personaje Turadot, quien recibe una maldición al recibir de regalo tres brazaletes de Mazovia el día de su cumpleaños. Dichas pulseras hacen que la dulce princesa cambie de personalidad y se vuelve malvada.

Dylan Sprouse debuta en China. Foto: Dylan Bar

Actores de The curse of Turandot

Sophie Marceau

Jiang Wen

Dylan Sprouse como Karaf

Guan Xiaotong

Jiang Wen

Hu Jun