La Fiscalía pide cárcel para B.I, ex líder de iKON. El viernes 27 de agosto, Kim Hanbin asistió a la primera audiencia en la Corte Central del distrito de Seúl por los cargos de consumo y compra de drogas. La prensa local reportó que estuvo acompañado de su padre, quien también declaró ante el tribunal para pedir clemencia.

Si bien el caso salió a la luz en 2019 y motivó su salida de la mencionada boyband, el idol K-pop fue acusado formalmente el 28 de mayo de 2021. Previamente, en 2020, se había informado de resultados negativos en test antidrogas.

B.I a su salida de la Corte Central del Distrito de Seúl. Foto: Segye

En la audiencia del viernes, la Fiscalía sustentó los siguientes cargos en contra de Hanbin: consumo de marihuana en tres episodios entre marzo y abril de 2016 y un aviso de compra ilegal de LSD en ese periodo. En consecuencia, solicitan al tribunal una sentencia de tres años de prisión y una multa de 1,5 millones de wones (aproximadamente 1.280 dólares).

La defensa de B.I reveló que el cantante y productor admite todos los cargos y había presentado una carta de disculpa a la corte el día anterior donde se arrepentía por lo ocurrido.

JTBC compartió un fragmento de las declaraciones de Hanbin en la audiencia: “Admito todos los cargos. Cometí un error muy estúpido en el pasado que ha roto el corazón de tanta gente, incluyendo mis padres y hermano menor. No puedo regresar al pasado, pero me comprometo a no repetir el mismo error. Estoy reflexionando y pensando en cómo puedo contribuir a la sociedad el resto de mi vida”.

Kim Han Bin (B.I) es un rapero, cantante, compositor, productor, bailarín, coreógrafo y modelo coreano de 24 años. Foto: ikonic_id / Twitter

El canal surcoreano también reprodujo el argumento final de los representantes legales de Kim Hanbin, quien en marzo lanzó un EP como solista cuyas ganancias totales fueron donadas a una ONG.

“B.I admite todos sus errores y está reflexionando profundamente sobre sí mismo y por haber creado molestias como figura pública. En el momento del delito, B.I tenía solo 19 años. Cometió un error por curiosidad. Además, no tiene antecedentes civiles o criminales, en pruebas posteriores ha dado negativo y ha realizado ayuda social y donaciones desde su debut”, argumentó el abogado.

Cabe añadir que el veredicto final de este caso se conocerá en la audiencia programada para el 10 de setiembre.

