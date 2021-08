Girls Planet 999 de Mnet ha capturado la atención de fans del K-pop. El reality de supervivencia llega a su cuarta semana. En esta nota podrás ver los horarios de transmisión y conectarte al live stream del show.

En esta primera etapa de competencia, las 99 trainees (33 células) fueron agrupadas en equipos de nueve personas para el reto Connect. En el episodio 3, el público pudo ver dos duelos: el de los equipos “How you like that” (BLACKPINK) y el de “Yes or yes” (TWICE).

Cuatro equipos se presentaron en el episodio 3 de Girls Planet 999. Foto: Mnet

¿Qué grupos se presentan en el capítulo 4?

Quedó pendiente ver los duelos por “The fifth season” de OH MY GIRL, “Fiesta” de IZ*ONE y el triple enfrentamiento de las canciones “The Eve” de EXO, “Mic drop” de BTS y “Pretty U” de SEVENTEEN.

Girls Planet 999: premio del reto Connect

El reto Connect es evaluado solo por los jurados. Las integrantes del grupo ganador de cada canción ‘girlband’ duplicarán los votos obtenidos durante 24 horas antes de que se cierre el balotaje vía Universe.

En caso del ganador EBS (EXO, BTS, SEVENTEEN), el beneficio de cada trainee vencedora es el triple de votos.

Adicional a ello, la mejor performance de todo el reto será llevada al show musical M Countdown.

¿A qué hora se inicia Girls Planet 999 por Mnet?

El horario asignado para el reality K-pop de supervivencia es viernes a las 8.20 p. m. El anfitrión o MC del programa es el actor Yoo Jin Goo.

Horarios para Girls Planet 999 en Latinoamérica

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 6.20 a. m.

: 6.20 a. m. Costa Risa, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras : 5.20 a. m.

: 5.20 a. m. Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Republica Dominicana y Puerto Rico : 7.20 a. m.

: 7.20 a. m. Argentina, Brasil y Uruguay : 8.20 a. m.

: 8.20 a. m. España: 1.20 p. m.

¿Dónde ver Girls Planet 999 live streaming gratis?

Como el programa busca crear un grupo K-pop de impacto global, fans extranjeros pueden ver Girls Planet 999 gratis desde su transmisión oficial.

Este se emite en exclusiva por Mnet para Corea del Sur y para el mundo a través de YouTube .

En reality de Mnet, 99 aprendices coreanas, chinas y japonesas compiten para formar un grupo de K-pop. Foto: Mnet

Girls Planet 999 en YouTube

El canal que transmitirá el capítulo 4 de Girls Planet 999 es Mnet K-pop. El link de livestream se activa poco antes de iniciar el programa. Cabe añadir que el capítulo incluye subtítulos en inglés.

Canal: https://www.youtube.com/c/Mnet/

Cómo votar en Girls Planet 999

La votación de fans se contabiliza por célula e individual. Este es un tutorial para apoyar a tu concursante favorita antes de la primera eliminación.