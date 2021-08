Cha Eunwoo recibe oferta de nuevo K-drama inspirado en un webtoon

El idol actor Cha Eunwoo podría tener un nuevo K-drama en el horizonte. Un reporte del 26 de agosto por News1 señaló que la estrella de True Beauty es uno de los convocados para el elenco de Dak Gang Jeong (título romanizado). El nombre hace referencia a un plato coreano de pollo frito agridulce.

La serie que está en pre-producción habría puesto la mira en el integrante de ASTRO, aunque todavía no se ha filtrado detalles de su personaje. El drama tendrá 12 episodios a cargo del director Lee Byung Hun, quien es conocido por éxitos como el drama Be Melodramatic y la película Twenty.

Fantagio, la agencia que representa Cha Eunwoo, respondió a Sports Today que la oferta está sobre la mesa pero todavía van en conversaciones.

“Dak Gang Jeong es uno de las propuestas que han llegado a Cha Eunwoo. Aún no se ha tomado una decisión al respecto”.

De aceptar el rol ofrecido, esta serie inspirada en un webtoon sería uno de los siguientes proyectos del vocalista de 24 años, quien va ganando su propio espacio en la industria de la actuación.

Cha Eunwoo en True Beauty. Foto: tvN

Tras el boom de True Beauty, Cha Eunwoo comenzó a filmar la película Decibel, un thriller de acción donde interpreta a un integrante del ejército. Lee Jong Suk es parte de dicha cinta, la cual culminó grabaciones en los primeros días de agosto.

Eunwoo también está en negociaciones positivas sobre el K-drama Island donde tomaría el papel de un sacerdote.

Asimismo, el 19 de agosto, el intérprete de “Love so fine” fue premiado por los Brand of the Year Award como el Idol Actor masculino del 2021, un reconocimiento otorgado por votos del público coreano.